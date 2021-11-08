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警察查扣60公克K他命想要辦人 法官放人：違法搜索

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市警察局保安警察大隊第5中隊日前執行路檢攔查Uber，懷疑車上一對男女持有毒品，搜索後限制2人行動，帶回隊部偵訊；當事人聲請提審，主張警察違法，台北地方法院審理認為，警方違法逮捕、違法搜索，當庭釋放2人。

2021年11月6日凌晨4點30分，保大在台北市信義區實施酒駕臨檢勤務，其時，所有車輛依序停車受檢，乘坐一對男女的Uber車輛，也被攔查。

警方臨檢時，Uber司機先通過酒測，不過，員警請後座的男客下車核對身分時，目視他褲袋露出刀柄，員警依警察職權行使法動手檢查男子的身體、隨身物品，男子才由褲袋取出折疊刀1把。

警方隨後請後座同行的女乘客也下車，一併搜索時，在男子的背包內發現2包共重約60公克的K他命毒品、現金9萬元，還在女乘客隨身包內搜得現金50萬元，將2人依持有毒品的現行犯逮捕、帶回偵辦。

被捕的男女不服，聲請刑事提審，法官勘驗員警密錄器查知，員警請男子下車後，不是目視獲知他攜帶刀械，而是動手拍打、深入男子的褲袋才查獲刀械，並不符警察職權行使法的規定。

此外，員警本不得逕行檢查受檢人的身體、隨身物件，卻繼續進行受檢人身體及隨身物品的檢查，警察的執法舉動屬於違法搜索。

裁定說，員警違法搜索取得的毒品，不得作為聲請提審人持有毒品的犯罪證據，聲請案排除違法搜索所扣得的毒品證據後，即再無證據證明男子持有毒品，所以，男子不是現行犯，警方沒有其他理由逮捕他，而員警的逮捕不合法，應當庭釋放2人。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

毒品 警察 Uber

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