男登山失聯1個月 「跑山獸」尋獲遺體助運返家

楊姓登山客失聯約1個月，來自捷克的南投女婿「跑山獸」羅培德再度發揮山林越野專長，搜尋多次後，今天在一處溪谷發現疑楊男遺體，後續再協助家屬聯繫民間人力將遺體運下山。

來自宜蘭縣一名楊姓男子利用國慶連假獨自到南投縣仁愛鄉攀登再生山至能高山卻失蹤，家屬報案求援，南投縣消防局等官方、民間組織搜尋10多天未果，心急如焚的家屬也祭出新台幣30萬元懸賞金盼能早日找到人，不過仍無音訊，但今天傳出發現疑似楊男遺體。

來自捷克的台灣女婿、熱愛山林的越野跑者羅培德（Petr Novotny）9月曾協助黃姓男子白姑大山脫隊失蹤搜救案，最後在往三錐山半途一處深谷發現黃男遺體。這件搜救案結束後，羅培德獲知此事，陸續上山搜尋，今天在海拔約1600公尺一處溪谷發現1具男性遺體。

根據沿途散落裝備，初步研判應是失聯近月的楊男，羅培德的妻子羅勃依婉透露，家屬有請當地原住民、羅培德協助搜尋，羅培德已經找過很多地方，由於之後可能較忙碌，今天再試最後一次去找一處遍布大小瀑布、需要攀岩的區域，想不到真的找到疑似楊男遺體。

羅勃依婉說，為協助搜尋，羅培德深入了解楊男的裝備特徵、透過楊男臉書（Facebook）、Instagram去了解楊男思維，研判楊男應該走在既定路線，但可能當時颱風圓規帶進降雨，渡溪時因豐沛水量而遭沖走，家屬後續將請民間登山協作員搬運遺體下山。