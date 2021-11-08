北市男攜刀毒和高額現金遭逮獲釋 警續溯源調查

北市保安警察大隊今天表示，6日凌晨在信義區執行路檢攔查1車，發現車上許男非法持刀、持毒和高額現金，依法送辦後，法官雖裁定釋放犯嫌，除尊重裁定結果，將持續溯源調查。

台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，第五中隊小隊長郭家雄等8警於6日凌晨執行巡邏勤務，並針對信義商圈夜店復業首日，在治安熱點布下強勢警力實施路檢。

警方於凌晨4時40分在信義區市民大隊五段前攔查1輛汽車，盤查過程先查獲許男腰際藏有刀械，經命令強制取出後，依法檢查隨身物品，但許男過程中舉止異常且反應激烈，警方進而在他隨身包包內起獲兩大包第三級毒品愷他命，以及現金約新台幣60萬元。

保大表示，許男偵訊時依法提審，但法官檢視現場查獲畫面認為逮捕程序於法未盡相符，裁定釋放許男確定，但檢警後續仍可偵辦釐清案情，警方對於法院裁定結果予以尊重。

針對許男深夜無故攜帶刀械及持有大量毒品而有危害治安案件，保大表示，查獲當時為求保全採取必要措施，在控制現場之際就查見摺疊刀違禁物品，已依法移請裁處，另將持續就查扣贓證移請市警局信義分局溯源調查、偵辦，以杜不法。