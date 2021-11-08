家暴妻子受不了報警 男竊盜通緝3天就栽了

台北市文山二分局興隆派出所近日接連查獲4名通緝犯，其中1名鄭姓竊盜通緝犯，因時常家暴妻子，警方受理家暴案時意外發現鄭嫌身分，立即循線前往查緝，順利將鄭嫌依法解送歸案。

警方表示，興隆派出所員警於10月27、28日，分別查獲妨害名譽、毒品、竊盜等4件共4名通緝犯到案；其中，38歲鄭姓男子先前在新北市涉犯竊盜案，10月25日才被新北地檢署發布通緝，10月28日就被員警查獲，解送歸案。

據悉，鄭男平時情緒不穩，妻子時常因為不堪家暴，報警求助，興隆派出所警員柯偉財、吳旻諺、黃于玲等，最近一次受理鄭妻報案時，意外發現鄭男遭到通緝，立刻循線前往其住處準備逮人，結果一到鄭男住家外，就發現騎機車載著妻子的鄭男，旋即叫停鄭男，將其帶返警所，依法送辦。

警方表示，為維護治安環境，警方一向將查捕逃犯列為治安重點項目，對於轄內不法分子定將嚴正執法、全力打擊，積極查補犯罪分子歸案，並不因疫情變化而鬆懈，呼籲民眾若遭遇可疑人物，應立即撥打110專線報警，與警方共同打擊不法。