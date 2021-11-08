用「迷客夏」當店名販毒還能宅配 海山警逮8人

21歲陳姓男子以「迷客夏」為店名、創立社群帳號在網路上販毒，又主動提供外送服務吸引大量顧客上門，在雙北地區頗有聲譽；新北市警海山分局接獲線報後蒐證數月，3日持搜、拘票於新店區逮捕陳嫌在內的8名同夥，查獲K他命、毒咖啡包、存摺與44萬元等罪證，詢後將8人依毒品罪嫌送辦。

警方調查，21歲陳姓男子冒用知名手搖店為名，提供多種毒品選項，利用微信創立帳號賣毒，自稱「經理」管理旗下員工，另設有櫃檯人員負責操作微信、回覆顧客需求，還有外送員負責外送至指定地點，讓客戶享有尊榮待遇感。

海山分局根據線報向上查緝，經過數月蒐證，本月3日持8張搜索票、拘票至新店區日租套房攻堅後，通通逮捕到案，共查扣K他命219公克、毒咖啡包232公克、手機18支、存摺2本、不法所得44萬元等證物。