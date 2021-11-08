影／黑幫近日活動頻繁 新北蘆洲警連續3天臨檢幫派據點

新北市黑幫近日活動頻繁，4日、7日二天之內在三重、五股、板橋、泰山地區，連續發生1起砸店、4起槍擊事件共開19槍，尚有槍手未落網。蘆洲警分局為此連續3天編排勤務，特別針對幫派據點擴大臨檢，警告意味濃厚。

蘆洲警方5、6、7日晚上10時至隔天凌晨4時連續執行擴大臨檢，由偵查隊長帶班近40名警力，逐一巡查轄區內各幫派據點，尤其蘆洲區長樂路曾被查獲無故攜帶刀械、五股區四維路發生槍擊案的處所，還有蘆洲區長興路和五股區新五路等，都是專案勤務重點目標。

由於近日風聲緊，深夜幫派據點紛紛拉下鐵門，警方即使看到屋內亮燈，再三敲門也不開，只有少數據點開門接受盤查，而大隊警力臨檢之後，又直接在門口安排路檢點。