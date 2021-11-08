聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／黑幫近日活動頻繁 新北蘆洲警連續3天臨檢幫派據點
新北市黑幫近日活動頻繁，4日、7日二天之內在三重、五股、板橋、泰山地區，連續發生1起砸店、4起槍擊事件共開19槍，尚有槍手未落網。蘆洲警分局為此連續3天編排勤務，特別針對幫派據點擴大臨檢，警告意味濃厚。
蘆洲警方5、6、7日晚上10時至隔天凌晨4時連續執行擴大臨檢，由偵查隊長帶班近40名警力，逐一巡查轄區內各幫派據點，尤其蘆洲區長樂路曾被查獲無故攜帶刀械、五股區四維路發生槍擊案的處所，還有蘆洲區長興路和五股區新五路等，都是專案勤務重點目標。
由於近日風聲緊，深夜幫派據點紛紛拉下鐵門，警方即使看到屋內亮燈，再三敲門也不開，只有少數據點開門接受盤查，而大隊警力臨檢之後，又直接在門口安排路檢點。
此外同時也臨檢KTV等青少年易聚集營業場所，總計3天專案勤務共動員108名警力，查獲各類通緝犯11人、毒品案9件9人、公共危險案2件2人、噪音車8件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言