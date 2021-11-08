影／雙11購物夯 中警找球隊吉祥物、正妹團宣傳反詐

因應雙11購物旺季到來，各電商平台將推出各種購物優惠，台中市刑大有鑑於近來購物詐騙多，加上又有歹徒利用職棒球隊的招牌，設計陷阱詐騙消費者，因此邀請中信兄弟隊的吉祥物小翔，以及啦啦隊正妹短今、希希，一起拍攝反詐影片，教導消費者如何避免墜入「一頁式詐騙陷阱」，在網路血拚時，買得安心、放心。

台中市刑大指出，有詐騙集團盯上中華職棒，設計網頁詐騙，經球團發覺後，緊急在官方網站通知，遏止該廣告繼續行騙；有鑑於此，特地邀請中信兄弟隊的小翔，以及啦啦隊正妹短今、希希一同錄製反詐短片，透過拍攝一頁式廣告的購買過程，帶民眾檢視一頁式廣告的「6大特徵」及收到假貨後的「退貨退款」流程，期讓民眾明瞭、學會辨別「一頁式詐騙特徵」及「網路購物自保」。

台中市刑大說，所謂的「一頁式廣告」，因網頁沒有其他頁面可以點選，一頁就可以滑到底，而常見的一頁式廣告詐騙，通常會有幾個特徵，包括售價明顯低於市場行情、網頁資訊簡陋、粗糙、沒有公司地址、客服電話，只留電子郵件及LINE私下交易，而且還只能貨到付款或信用卡付款。

另外歹徒也會在商品號稱「免運費、7天鑑賞期及可拆箱驗貨」，不滿意可退貨等廣告訊息，還會貼心附上反詐騙專線字樣；廣告下方所有留言「都是正評」、沒有負評；等民眾下單收到包裹，才發現商品居然是「圖文不符」的廉價商品，要詢問賣家時，常會被封鎖，導致求償無門。