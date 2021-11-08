毒品通緝犯開車撞警 新北警開4槍逮人

吳姓男子身背毒品通緝，昨天開車行經新北市土城區，駕車路徑詭異引起巡邏員警注意，警方當場鳴笛要他停車受檢，孰料他心虛加速離去。警匪一路追逐20分鐘，吳男逃跑途中見紅燈不斷違規右轉，最終受困板橋區一小巷弄，員警喝令下車，他卻在小巷前進後退4次、衝撞1名員警，其餘2員見狀掏槍，朝他車輪開4槍，將他逮捕。

新北市警保安大隊第二中隊昨天下午3時許開車巡邏時，見到44歲吳男開車行跡怪異，鳴笛表示盤查身分，不料他沒停車，反而加速駛離，警方見狀鳴笛、按喇叭喊「前方車輛請停車」，緊緊跟在他後方。

吳男通緝在身不願就逮，遇前方紅燈就不斷違規右轉，一路跟警方「繞來繞去」，從土城追到板橋，最後繞進信義路279巷時，前方剛好有一台休旅車駛來，吳男見前方不通，索性停車，警方還以為他要乖乖就逮，開車門準備逮捕 。

孰料他突急速倒車，直接衝撞小巷一旁鐵皮柵欄；當時警車上有3人，後座與副駕駛共2員下車逮人，駕駛則倒車賭住他去路。

吳男欲甩掉警方追緝，前進後退4次，警車駕駛連忙下車加入圍捕，孰料嫌犯卻衝撞持警棍、準備破車窗的吳姓小隊長，2員立刻掏槍喝斥「給我下車」，情急之下朝他右前車輪連開4槍，他見車輪爆胎、漏氣無法行駛，才慌張地說「我不會逃了」，乖乖就逮。