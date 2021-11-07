影／地方仕紳因債務狠嗆黑道大哥 1個小時後就被開槍

針對新北市泰山某社區大樓今晚遭槍擊事件，警方初步調查疑為投資蓋屋的千萬元債務糾紛有關，一名26歲蔡姓男子在案發沒多久之後，便攜帶改造手槍投案自稱槍手，詳情仍由警方調查釐清當中。

據了解，該社區大樓的建設公司董事長，今天傍晚在臉書貼文，指名道姓狠嗆某愛心發展協會理事長，說他欠債1千萬元拖了3年沒還，還揚言「我會找你輸贏」、還要在臉書和媒體爆料抖出驚人內幕。

結果這些內容在臉書貼出才一個小時左右，社區大樓馬上就被連開至少5槍，警告意味濃厚。而自稱槍手的26歲蔡姓男子，開完槍馬上攜帶犯案手槍向警方投案，手法與日前黑幫槍手在五股、板橋地區犯案後的套路一模一樣。