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影／地方仕紳因債務狠嗆黑道大哥 1個小時後就被開槍

聯合報 / 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

針對新北市泰山某社區大樓今晚遭槍擊事件，警方初步調查疑為投資蓋屋的千萬元債務糾紛有關，一名26歲蔡姓男子在案發沒多久之後，便攜帶改造手槍投案自稱槍手，詳情仍由警方調查釐清當中。

據了解，該社區大樓的建設公司董事長，今天傍晚在臉書貼文，指名道姓狠嗆某愛心發展協會理事長，說他欠債1千萬元拖了3年沒還，還揚言「我會找你輸贏」、還要在臉書和媒體爆料抖出驚人內幕。

結果這些內容在臉書貼出才一個小時左右，社區大樓馬上就被連開至少5槍，警告意味濃厚。而自稱槍手的26歲蔡姓男子，開完槍馬上攜帶犯案手槍向警方投案，手法與日前黑幫槍手在五股、板橋地區犯案後的套路一模一樣。

警方初步調查，本案疑似跟投資蓋房子的千萬元債務糾紛有關，兩造雙方一邊是擔任當地義刑顧問團幹部的「地方仕紳」，一邊則有黑道背景，詳情案情仍待進一步查證。蔡姓槍手將依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

蔡姓男子自稱槍手，案發之後馬上攜帶手槍向警方投案。記者曾伯愷／攝影
蔡姓男子自稱槍手，案發之後馬上攜帶手槍向警方投案。記者曾伯愷／攝影
警方在現場找到5個彈孔和5個彈殼。記者曾伯愷／攝影
警方在現場找到5個彈孔和5個彈殼。記者曾伯愷／攝影
林口警分局偵查隊長陳為濂表示，本案疑因債務糾紛引起。記者曾伯愷／攝影
林口警分局偵查隊長陳為濂表示，本案疑因債務糾紛引起。記者曾伯愷／攝影
被開槍的社區大樓外觀。記者曾伯愷／攝影
被開槍的社區大樓外觀。記者曾伯愷／攝影

債務 黑道 槍擊

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