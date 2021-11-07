聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／地方仕紳因債務狠嗆黑道大哥 1個小時後就被開槍
針對新北市泰山某社區大樓今晚遭槍擊事件，警方初步調查疑為投資蓋屋的千萬元債務糾紛有關，一名26歲蔡姓男子在案發沒多久之後，便攜帶改造手槍投案自稱槍手，詳情仍由警方調查釐清當中。
據了解，該社區大樓的建設公司董事長，今天傍晚在臉書貼文，指名道姓狠嗆某愛心發展協會理事長，說他欠債1千萬元拖了3年沒還，還揚言「我會找你輸贏」、還要在臉書和媒體爆料抖出驚人內幕。
結果這些內容在臉書貼出才一個小時左右，社區大樓馬上就被連開至少5槍，警告意味濃厚。而自稱槍手的26歲蔡姓男子，開完槍馬上攜帶犯案手槍向警方投案，手法與日前黑幫槍手在五股、板橋地區犯案後的套路一模一樣。
警方初步調查，本案疑似跟投資蓋房子的千萬元債務糾紛有關，兩造雙方一邊是擔任當地義刑顧問團幹部的「地方仕紳」，一邊則有黑道背景，詳情案情仍待進一步查證。蔡姓槍手將依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言