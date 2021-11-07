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高雄2年輕情侶陳屍摩鐵 雙方家長哀傷一起商討子女後事

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄洪姓男子（20歲）昨天凌晨帶黃姓女友（18歲）入住鼓山區一間汽車旅館，下午1點半卻仍未退房，摩鐵人員敲門沒有回應，開門發現兩人全裸陳屍浴缸，警方在屋內發現疑似毒品的白色粉末，懷疑吸毒過量身亡，今檢警下午2點安排相驗，黃女家屬認屍後掩面痛哭，不願相信愛女已經身亡，場面哀戚。

洪男與黃女是情侶，起初檢警根據房內找到的身分證件，以為是姊弟戀，但黃女身體特徵不像中年人，後來經聯繫家屬，才發現黃女應是拿母親身分證開房。

洪男、黃女身上無明顯外傷，房間門窗未遭破壞，也無打鬥跡象，排除外力因素。但房內桌上一片凌亂，有喝過的飲料、香菸、數包疑似毒品的白色粉末與吸毒K盤，嘴上也有白色粉末，懷疑吸毒過量致命。

今下午相驗雙方家屬都有到場，洪男家屬與黃女家人一同坐下商討子女後事，希望將兩名年輕情侶最後一段路平安順遂走完。

黃母完成相驗程序後，步出冷凍室當場掩面痛哭，由家人在旁安撫，直到將近10分鐘心情才略為平復，對於兩人疑在摩鐵疑吸毒致命，雙方家屬低調不願受訪，詳細死因預計近相驗完後，擇日複驗才能確定。

檢警追查，昨凌晨2時許及清晨5時許，各有一輛轎車駛入摩鐵，辦案人員追查兩車駕駛身分，其中5點多到訪人車查無違禁品，但2點多到訪的柯男（21歲）及蔡姓女友（18歲），昨晚7時許在中華一路查獲人車，警方在車上起獲K他命5包、咖啡包139包。

柯男在摩鐵僅停留約2分鐘就離去，但否認供毒給洪男、黃女使用，強調他與摩鐵命案無關，目前全案依毒品危害防制條例偵辦，並採集旅館房內毒品與柯男車上查獲的毒品化驗，

若確認是柯男提供毒品致死，可依藥事法論處，面臨7年以上徒刑。

警方昨天查獲曾到訪摩鐵的柯男、蔡女等人，在車上查獲大批毒品。圖/讀者提供
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高雄摩鐵雙屍命案，檢警今下午相驗，女方母親認屍後掩面痛哭。記者張議晨/攝影
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高雄摩鐵雙屍命案，檢警今下午相驗，雙方家屬都有出席。記者張議晨/攝影
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警方昨天查獲曾到訪摩鐵的柯男、蔡女等人，在車上查獲大批毒品。圖/讀者提供
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毒品 摩鐵 汽車旅館

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