高雄摩鐵雙屍命案追「訪客」 車上搜出大批毒品

高雄洪姓男子（20歲）昨天凌晨帶黃姓女友（18歲）入住鼓山區一間汽車旅館，下午1點半卻仍未退房，摩鐵人員敲門沒有回應，開門發現兩人全裸陳屍浴缸，警方在屋內發現疑似毒品的白色粉末，懷疑吸毒過量身亡，今檢警下午2點將安排相驗，進一步釐清死因。

另外，檢警追查，昨凌晨2時許及清晨5時許，各有一輛轎車駛入摩鐵，辦案人員追查兩車駕駛身分，其中5點多到訪人車查無違禁品，但2點多到訪的柯男（21歲）及蔡姓女友（18歲），昨晚7時許在中華一路查獲人車，警方在車上起獲K他命5包、咖啡包139包，

檢警調查，柯男在摩鐵僅停留約2分鐘就離去，是否供毒柯男否認，強調他與摩鐵命案無關，全案依毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。，柯男與死者的身分與背景正由檢警釐清，並向上追查毒品來源，全案依毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

洪男與黃女是情侶，起初檢警根據房內找到的身分證件，以為是姊弟戀，但黃女身體特徵不像中年人，後來經聯繫家屬，才發現黃女應是拿母親身分證開房。

警方勘查現場，洪男、黃女身上無明顯外傷，房間門窗未遭破壞，也無打鬥跡象，排除外力因素。但房內桌上一片凌亂，有喝過的飲料、香菸、數包疑似毒品的白色粉末與吸毒K盤，嘴上也有白色粉末，懷疑吸毒過量致命，詳細死因須待解剖釐清。

警方在洪男投宿的旅館房內，找到疑似毒品的白色粉末。圖／讀者提供 洪男駕駛賓士車，昨凌晨投宿鼓山區這間旅館，沒想到退房時間過後，被發現陳屍在房內浴缸。圖／讀者提供