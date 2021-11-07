高雄情侶全裸陳屍摩鐵浴缸今相驗 警追一名曾到訪男子

高雄洪姓男子（20歲）昨天凌晨帶黃姓女友（18歲）入住鼓山區一間汽車旅館，下午1點半卻仍未退房，摩鐵人員敲門沒有回應，開門發現兩人全裸陳屍浴缸，警方在屋內發現疑似毒品的白色粉末，懷疑吸毒過量身亡，今檢警下午2點將安排相驗，進一步釐清死因。

另外，檢警追查，昨凌晨2時許，有輛轎車駛入摩鐵，有位不明人士與洪男短暫交談後就離開，警方正根據監視器畫面，請這名人士到案說明，釐清當時狀況。

洪男與黃女是情侶，起初檢警根據房內找到的身分證件，以為是姊弟戀，但黃女身體特徵不像中年人，後來經聯繫家屬，才發現黃女是拿母親身分證開房。