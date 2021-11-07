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11月大男嬰狂吐送醫保母稱他爬高摔 雲林父痛訴求真相

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林一名楊姓父親因在外地工作，將11個月大男嬰交付斗南一名谷姓保母照顧，昨晚7時許突然接獲男嬰狂吐送醫，醫師發現男嬰顱內出血，懷疑男嬰可能受虐通報警方及縣府社會處，保母供稱男嬰的傷是自己爬高摔下，檢警介入調查，釐清案情。

楊姓父親與太太兩人平時都在台南工作，今年7月間透過臉書保母社團找到古姓保母託付其照顧兒子，楊父說，夫妻兩人2至3天就會回雲林探視兒子，兒子活動力如常，才11個月大，並不會爬高，然而保母說兒子的傷是爬到2公尺高處所致，對此說法存疑。

男嬰的媽媽說，當初要將孩子交給保母前，有確認其是合格保母才會託顧，而保母也會經常傳孩子照片給夫妻倆看，但常常都是睡覺時所拍，而每次看照片或探視時，會發現男嬰臉部有些許瘀青，詢問保母得到「孩子在玩時的小傷」基於信任也沒有追問，沒想到孩子如今發生這麼嚴重的事。

雲林縣議員廖郁賢接獲陳情也隨即追查；據悉，保母供稱，男嬰自行爬到2公尺高處摔下，當時有哭泣，但無外傷未送醫，後來又嘔吐才趕緊送到附近診所，由於情況未好轉而轉送台大斗六分院，醫師檢查男嬰顱內出血，昏迷指數3，懷疑男嬰的傷可能是遭虐，已通報相關單位進一步調查小朋友是如何受傷。

雲林一名楊姓父親11個月大的兒子昨晚狂吐送醫急救，保母供稱男嬰自己爬到2公尺高處所致，楊父對此說法存疑。記者陳苡葳／攝影
雲林一名楊姓父親11個月大的兒子昨晚狂吐送醫急救，保母供稱男嬰自己爬到2公尺高處所致，楊父對此說法存疑。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員廖郁賢（左）接獲陳情連夜追查男嬰受傷真相。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員廖郁賢（左）接獲陳情連夜追查男嬰受傷真相。記者陳苡葳／攝影
雲林一名楊姓男嬰昨晚狂吐送醫急救，昏迷指數3，經醫護搶救，目前情況好轉。記者陳苡葳／攝影
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