昇鴻祥漁船走私安毒半噸逾10億元 船長等4人遭羈押

台南地檢署指揮台南海巡隊和警方，本月初在台南安平外海查獲澎湖籍「昇鴻祥」漁船，涉嫌走私500多公斤安非他命企圖闖關未成，盧姓船長等4人依毒品罪嫌法辦，檢方並向法官聲請羈押4人獲准，並將追查在逃共犯。

辦案人員接獲檢舉，本月3日查緝走私農產品時，意外在鎖定的澎湖籍「昇鴻祥」漁船上，起獲大批安非他命毒品，這批重達500多公斤、黑市價逾10億元的毒品，就放在船長室地板上，上面覆蓋棉被；執法人員逮捕盧姓船長等4人法辦，全案擴大偵辦中。

據了解，「昇鴻祥」漁船先至外海接貨，再開回台南安平港欲走私入境，結果被查緝走私農產品的檢警巡在港口破獲，未讓毒品流出。辦案人員估計，目前安非他命小盤價每公斤約230萬元，這批安毒市價逾10億元。

「昇鴻祥」漁船去年曾走私大閘蟹台被查獲，因此被海巡署台南海巡隊、台南市警六分局、四分局員列為監控對象，漁船於11月3日要駛回安平港，海巡署人員與警方即登船查察，沒查到農產品，反而查獲安非他命。辦案人員隨即逮捕船長、兩名船員以及前來接貨的男子等4人。