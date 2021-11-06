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高雄摩鐵雙屍命案 女子持母親證件開房
高雄市鼓山區某汽車旅館今天傳出雙屍命案，1對男女同車進摩鐵， 直到今天下午，摩鐵人員發覺他們沒退房，電話也沒接，開鎖進房，發現這對男女全身赤裸陳屍浴缸，死亡多時，房間桌上有疑似毒品的白色粉末。經查，死者是洪姓男子與黃姓女友，黃女持母親蔡姓婦人的身分證開房，疑吸食過量毒品死亡，但確實死因仍待檢警相驗。
據了解，洪姓男子（20歲）與黃姓女友（18歲）是情侶關係，今天凌晨1點多，同車投宿摩鐵，案發後，由於2人證件年齡懸殊，警方一度懷疑是姊弟戀，但後來警方聯繫雙方家屬，才知道黃女持母親的身分證件開房。
據悉，洪姓男子與黃女投宿汽車旅館以後，今天凌晨時分，曾有他人去找過他們，不久便離去，警方正調閱相關監錄系統畫面，查明案發前拜訪者的身分。
洪、黃2人今天投宿摩鐵12小時後，直到今天下午1點30分，摩鐵人員不見他們退房，打電話進房間也沒人接電話，才拿備用鑰匙開房門，發現2人全身赤裸陳屍浴缸，趕緊報警。
警方勘查現場，發現洪、黃2人都無明顯外傷，房間門窗未遭破壞，也無打鬥跡象，但桌上一片凌亂，有喝過的飲料、香菸，以及數包疑似毒品的白色粉末和吸食毒品用的K盤，懷疑2人吸毒過量致命，但確實死亡原因仍待檢方相驗。
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