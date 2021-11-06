快訊

綠營搶著當「台獨頑固分子」 藍營嘆：中共是民進黨最佳助選員

美國德州休士頓音樂祭爆踩踏事故 驚傳8死、上百傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄摩鐵雙屍命案 女子持母親證件開房

聯合報 / 記者邱奕能林保光／即時報導

高雄市鼓山區某汽車旅館今天傳出雙屍命案，1對男女同車進摩鐵， 直到今天下午，摩鐵人員發覺他們沒退房，電話也沒接，開鎖進房，發現這對男女全身赤裸陳屍浴缸，死亡多時，房間桌上有疑似毒品的白色粉末。經查，死者是洪姓男子與黃姓女友，黃女持母親蔡姓婦人的身分證開房，疑吸食過量毒品死亡，但確實死因仍待檢警相驗。

據了解，洪姓男子（20歲）與黃姓女友（18歲）是情侶關係，今天凌晨1點多，同車投宿摩鐵，案發後，由於2人證件年齡懸殊，警方一度懷疑是姊弟戀，但後來警方聯繫雙方家屬，才知道黃女持母親的身分證件開房。

據悉，洪姓男子與黃女投宿汽車旅館以後，今天凌晨時分，曾有他人去找過他們，不久便離去，警方正調閱相關監錄系統畫面，查明案發前拜訪者的身分。

洪、黃2人今天投宿摩鐵12小時後，直到今天下午1點30分，摩鐵人員不見他們退房，打電話進房間也沒人接電話，才拿備用鑰匙開房門，發現2人全身赤裸陳屍浴缸，趕緊報警。

警方勘查現場，發現洪、黃2人都無明顯外傷，房間門窗未遭破壞，也無打鬥跡象，但桌上一片凌亂，有喝過的飲料、香菸，以及數包疑似毒品的白色粉末和吸食毒品用的K盤，懷疑2人吸毒過量致命，但確實死亡原因仍待檢方相驗。

洪姓男子與女友投宿汽車旅館，陳屍浴缸，桌上有疑毒品的粉末夾鏈袋和K盤。圖／讀者提供
洪姓男子與女友投宿汽車旅館，陳屍浴缸，桌上有疑毒品的粉末夾鏈袋和K盤。圖／讀者提供
洪姓男子與女友開車投宿汽車旅館，12小時後，2人赤裸陳屍房內浴缸。圖／讀者提供
洪姓男子與女友開車投宿汽車旅館，12小時後，2人赤裸陳屍房內浴缸。圖／讀者提供

摩鐵 毒品 汽車旅館

延伸閱讀

高雄摩鐵雙屍命案 死亡女拿母親身分證進入旅館

高雄鼓山一汽車旅館傳命案 男女全裸陳屍浴缸

消費者注意！百貨公司生意搶搶滾 高雄券額度將縮減

小王與人妻結婚7天後離婚 懷疑仙人跳故意要讓他丟臉

相關新聞

富男友慘遭殺害棄屍 肚子沒石頭！致死因待查

台北市張姓男慘遭林姓女友夥同家人殺害後，綁上石頭磚塊企圖沈屍滅證，外傳張男被解剖發現腹部也裝滿石塊。警方派員錄影解剖過程...

提分手遭前女友拿菜刀追砍 男子身中多刀...滿地血

台北市中山區一處民宅昨晚發生情侶砍傷案，葉姓男子欲跟余姓女友分手，在租屋處遭余女持菜刀砍傷，鄰居聽見葉男大聲呼叫報警。警...

影／2歲男童疑遭不當管教致死並遭埋屍 挖出時已成枯骨

苗栗縣竹南鎮驚傳2歲男童去年間疑遭父母不當管教致死，還將兒子埋屍樹林中繼續詐領男童的育兒津貼，警方前晚在棄屍的樹林開挖，...

北市清潔隊員回收保險箱被炸傷 警逮1男到案

台北市清潔隊員日前在華翠橋下整理回收廢棄保險箱被炸傷。警方今天說，保險箱內有子彈等物，逮捕余姓男子到案，研判可能是為防尋...

高雄摩鐵雙屍命案 女子持母親證件開房

高雄市鼓山區某汽車旅館今天傳出雙屍命案，1對男女同車進摩鐵， 直到今天下午，摩鐵人員發覺他們沒退房，電話也沒接，開鎖進房...

0到6歲孩童保護 社工坦言「有些情況難掌握」

苗栗縣竹南鎮傳2歲男童命案，遺體被埋在科學園區附近樹林，目前父母列為重嫌，當地檢警正朝殺人、遺棄屍體等罪偵辦；據悉，全案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。