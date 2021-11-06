富男友慘遭殺害棄屍 肚子沒石頭！致死因待查

台北市張姓男慘遭林姓女友夥同家人殺害後，綁上石頭磚塊企圖沈屍滅證，外傳張男被解剖發現腹部也裝滿石塊。警方派員錄影解剖過程，打臉這個說法，認為「胡扯一通」；彰化地檢署今天表示，日前已發布張男頸部和腹部有皮下出血，疑似遭受外力而受傷的初步說明，致死原因要等鑑定報告。

涉案的酒店小姐林女和父母、弟弟，分工合作殺人和棄屍，把張男屍體載到彰化縣東螺溪埔鹽鄉河段丟棄，在他身上綁空心磚和20多公斤石頭，企圖沈屍滅證，未料屍體被河床淤泥「卡」住，彰化縣近日沒下雨和加上退潮，河水水位下降，露出浮屍。

據了解，張男的頸部和腹部瘀血都不是致命傷，法醫解剖把重要臟器等組織切片送交法醫研究所檢驗以釐清死因。外傳死者家屬指控，張男被解剖發現腹部塞滿石塊，顯然林女和家人手段兇殘，相關消息傳開，網友紛紛留言稱這是「現代版的大野狼與小紅帽啟示錄」。

警方派員錄影解剖過程，表示法醫沒說張男腹部或胃裡裝滿石塊、有石頭，如果張男腹部、胃裡有石頭，可能進食不慎吃下細小石頭，一般人絕不會吞下也吞不下較大石頭和石塊，假如腹部或胃裡真有石頭或石塊，只能在他死後剖肚裝進去，然後縫口腹部皮膚，但張男屍體並無外傷，顯見傳言離譜，請外界不要再亂猜亂講。