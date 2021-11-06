提分手遭前女友拿菜刀追砍 男子身中多刀...滿地血

台北市中山區一處民宅昨晚發生情侶砍傷案，葉姓男子欲跟余姓女友分手，在租屋處遭余女持菜刀砍傷，鄰居聽見葉男大聲呼叫報警。警方趕抵破門救出葉，發現余吸食毒品K他命致情緒不穩，將葉送醫後無生命危險，詢後依殺人未遂、毒品罪嫌送辦余。

警方調查，葉男（33歲）跟余女（33歲）租房在中山北路一段，兩人是情侶，昨晚兩人談分手，余失控跑到廚房拿菜刀砍傷葉，葉滿手是血，努力奪取菜刀後，打開大門往外丟，並大聲呼救，接著跑回屋內與余繼續拉扯。

警方獲報趕抵大樓，發現門口都是血跡，立刻破門將葉男救出，發現客廳有毒品K他命，余女情緒狀態非常不穩，手部輕傷。