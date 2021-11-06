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新北三地黑幫滋事 蘆洲警出擊掃蕩幫派據點

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

強力掃蕩！新北市三重、五股、板橋從周四凌晨開始，24小時之內接連發生幫派開槍砸店滋事。為防堵部分不法份子趁勢作亂，昨日深夜新北市蘆洲警分局針對轄內易滋事熱點、幫派據點，規劃「靖土掃黑」執行擴大臨檢，6小時內共查獲毒品、槍砲、通緝、妨害秩序等案件，依法將犯嫌帶回偵辦。

據了解，周四凌晨新北市五股區四維路發生槍擊案件，槍手犯案立即到分局投案，案經警方深入調查，發現滋事雙方皆為幫派份子，因利益產生衝突持槍鬧事。於昨日下午將另5名涉案幫派分子逮捕帶回，警詢後依妨害秩序、聚眾鬥毆罪移送法辦。

對此，為遏止轄內黑幫橫行，展現維護治安決心。昨日深夜10時許，蘆洲警方集結36名警力，針對轄內出入份子複雜地點，青少年易聚集場所；以及轄內疑似幫派據點，規劃「靖土掃黑」進行擴大臨檢。此外更將動用第三方警政查報，務求將轄內易產生治安動盪之犯罪熱點掃除。

警方表示，從昨日深夜10時許至今天凌晨4時許，共查獲2件毒品、1件藥事法通緝、2件槍砲通緝、1件毒品通緝、1件妨害秩序以及告發7件噪音車，未來將持續不定期規劃勤務，持續深入追緝各式不法情事。

警方設路檢點攔查。記者曾伯愷／翻攝
警方設路檢點攔查。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方擴大臨檢成果豐碩，共查獲14件刑案。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方擴大臨檢成果豐碩，共查獲14件刑案。記者曾伯愷／翻攝
警方於KTV臨檢。記者曾伯愷／翻攝
警方於KTV臨檢。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方於轄內易滋事熱點執行擴大臨檢。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方於轄內易滋事熱點執行擴大臨檢。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警分局，昨動員36名警力規劃「靖土掃黑」進行擴大臨檢。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警分局，昨動員36名警力規劃「靖土掃黑」進行擴大臨檢。記者曾伯愷／翻攝

幫派 通緝

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