花蓮街頭有人亮槍？ 警火速查出醉男揮舞玩具槍送辦

花蓮一名林姓男子昨天酒後乘坐友人小客車，卻持「槍」伸出車外比畫，被網友發現拍照貼上臉書。警方獲知後，在1小時內就找到林男，發現他持有的是瓦斯BB彈，因驚嚇到路人，今天將林男依恐嚇公眾安全罪送辦，槍枝將送驗檢測是否具殺傷力。

地方臉書社群「花蓮同鄉會」一名陳姓網友，昨天傍晚5時許貼文，附上兩張在新城鄉北埔地區拍下的照片，車中副駕駛座有乘客將右手伸出車外，手上拿著槍，比畫對空鳴槍等動作，陳男詢問「看到這個景象該怎麼辦?」、「如果是拿玩具槍到處讓人誤會，不知道該說什麼」。

新城警分局北埔派出所所長林勁元說，員警在網路巡邏發現貼文，立即啟動鷹眼小組，調閱復興路與樹人街口一帶的路口監視器影像，1個小時內找到24歲的林姓男子，將喝得爛醉的林男帶回派出所，等他酒醒後製作筆錄。