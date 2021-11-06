黑幫為1600萬利益爆衝突 新北4起開槍砸店警逮14人送辦

遭疑黑吃黑！前天凌晨短短24小時內，新北市三重、五股、板橋三地，連續發生4起網路娛樂公司、土地開發公司遭人砸店、開槍事件，幫派分子甚至無視警方在場守望，持槍連開5槍投案，還有另派人馬持槍錯開，所幸皆無人受傷。事後警方擴大追查，發現竟是同為1600萬地下匯兌與賭博簽賭網站有關，目前警方已逮捕14人到案，並查扣相關犯案工具，偵詢後依槍砲、組織犯罪、毀損等罪嫌將眾嫌送辦，並持續追查幕後藏鏡人到案釐清。

警方追查，周四凌晨近1時許，位於新北市三重區集賢路1家直播網路娛樂公司遭人砸店，轄區警調閱監視器發現，事發前4名男子同乘1輛車抵達該處，隨即持球棒朝該公司大門玻璃猛砸，導致門面4大片玻璃落地門窗被砸破10個大洞，逞兇後4嫌隨即開車逃離。

事隔不到2小時，自稱直播網路娛樂公司負責人19歲江男夥同21歲張姓、26歲莊姓、21歲袁姓男子3人共乘1輛自小客車，來到相距不到4公里的五股區四維路1家「土地開發公司」討公道。不料，車抵達不久，4人才走到土地開發公司門口，既遭土方公司員工從內衝出，持槍朝他們4人連開3槍，所幸4人及時閃過，僅座車車門在擊中1發沒人受傷，江男嚇得趕緊與同夥開車逃跑。

蘆洲警獲報派員趕抵槍擊現場，此時開發公司已拉下鐵門，現場獨留22歲朱姓男子坐於門外，朱男面對警方詢問，一概否認知悉涉案。但沒多久，警循線在蘆洲區三民、長榮路口，攔下挨槍逃離的江男座車4人，連同土開公司朱男共5人，一併帶回派出所偵辦。

偵詢時，雙方避重就輕不願配合，警方一邊釐清案情積極查辦，同時為免土開公司再有人滋擾，加派1輛巡邏車在開發公司附近守望。不料周四清晨7時許，江男的同夥，22歲許姓男子竟開車折返回五股四維路土地開發公司，無視警方巡邏車在附近守望，當著員警眼前直接朝開發公司鐵門連開5槍洩憤，隨即帶著犯案改造手槍、10發子彈到蘆洲警分局投案。

偵訊時，眾嫌仍不願吐實，辯稱是雙方日前在網路上；與開發公司人員用匿名帳號互嗆「要抓人來輸贏」所致。未料案件轄區警仍在偵辦中，昨日凌晨1時許，26歲張姓男子搭乘Uber到板橋一間房仲公司，直接朝鐵捲門連開5槍，隨後自行到派出所投案。面對警方詢問他辯稱是餐會上與人起口角，才會到對方公司開槍洩恨，但卻因開錯地方致警方未以採信，研判與三重、五股槍擊案有關。

昨天晚上10時許，新北市警方兵分多路，於新莊、板橋、中和陸續逮捕戴姓嫌犯等7人，連同一把空氣槍、開山刀、鋁棒等犯案工具，一併帶回偵辦。警詢後依槍砲、毀損及妨害秩序、組織犯罪等罪移將7嫌移送法辦。