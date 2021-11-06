男持毒遇盤查心虛逆向急逃 嘉義警對空鳴槍逮人
羅姓男子昨天深夜開車行經嘉義市忠孝路和新生路口，看見警察執行勤務欲盤查，羅男心虛倒車急逃，轎車卡在安全島上，警方對空鳴槍，順利逮人並取出一批毒品，全案依法送辦。
嘉義市第二警分局副分局長黃國欽今天接受媒體聯訪時說，警方昨天執行專案勤務，在忠孝路及新生路口發現白色轎車形跡可疑，經查該車主羅姓男子是毒品列管人口，遂尾隨該車至停等紅綠燈時，警方下車趨前盤查。
黃國欽指出，羅姓男子（21歲）看到警察後，立即倒車逃逸，當時忠孝路車流量眾多，警方為避免造成其他危害，對空鳴槍喝令駕駛停車。轎車最後自撞安全島受阻停車。
黃國欽表示，警方上前盤查發現羅姓男子轎車內飄散毒品愷他命味，當場查獲毒品飲料包7包、毒品愷他命21包和疑似販毒所得贓款新台幣2萬1000元等證物。全案依違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。
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