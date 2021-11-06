疑投資賭博網站財務糾紛開槍砸店 警逮14人送辦

新北市三重區、蘆洲區及板橋區近日發生砸店、開槍事件，警方昨天晚間逮捕涉案14人到案，初步調查疑為投資賭博網站財務糾紛，依槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪等罪嫌送辦。

新北市政府警察局今天透過新聞稿指出，三重、蘆洲4日清晨陸續發生砸店、開槍等治安事件，昨天凌晨板橋也發生槍擊案，警察局長黃宗仁立即指示轄區警員與警察局刑事警察大隊等共組專案小組，報請台灣新北地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警方昨天持拘票全數逮捕涉案14人到案，包括拘提涉嫌三重砸店案的潘姓、陳姓及黃姓犯嫌等7人到案，並搜出做案用鋁棒3支、刀械4把及空氣槍1把。

警方也將涉及蘆洲花藝店開槍案的許姓主嫌及共犯等6人拘提到案，查扣1把做案改造槍枝；涉及板橋開槍案的蔡姓男子也遭逮捕，查扣改造槍枝1把。

警方初步調查，這群不法人士疑共同投資賭博網站，吸引大批賭客簽賭，但涉及財務糾紛而拆夥，雙方先於網路互嗆輸贏，之後引發連續衝突。

警方表示，詢後全數依槍砲、毀損及妨害秩序、組織犯罪等罪嫌移送地檢署偵辦，除建請羈押，將追查是否涉及幫派糾紛。