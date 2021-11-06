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離職警走私市值逾30億海洛因 重判無期徒刑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

去年屏東檢警破獲以温俊龍為首的運毒集團，他們利用漁船載運324塊、重126公斤市價逾30億元海洛因於海上檢警遭攔截。此案近日審結，地院認為，温俊龍犯後飾詞狡辯，混淆案情規避刑責，無悔改之意，將他依運輸一級毒品罪判處無期徒刑，另有3名共犯分別處12至14年不等的刑期，全案可上訴。

起訴書指出，温透過仲介王文彬找到億豐滿號漁船船長林澤富，以200萬元作為代價，出海以分段接駁方式運送毒品入台。由運毒集團成員會將海洛因，從東南亞某國起運，駕駛運毒母船到公海上某處，林澤富到公海約定地點，運送海洛因。

去年7月23日林澤富從屏東後壁湖安檢所出海走私毒品，海巡人員在恆春外海54浬時，登船搜索，將人船帶回，在船艙密室內查扣5個背包海洛因；事後檢警循線，破獲以温俊龍為首的運毒集團。

審理期間，温俊龍矢口否認犯行，飾詞狡辯，不僅否認非主謀，還強調是受僱於人，企圖混淆案情規避刑責，犯後態度惡劣，顯無悔改之意。承辦檢察官也曾說，此案是偵辦毒品案中，向上溯源最艱困的一件，上游毒梟聘請黑心律師協助滅證串供，讓證據不斷流失，偵辦困難。

經審判，屏東地院將涉犯運輸第一級毒品罪，温俊龍處無期徒刑，褫奪公權終身；開船運毒的林澤富判14年；協助籌畫運毒的王文彬判13年、李嘉峯12年，另曾經列共犯的王、李兩人因證據不足，獲判無罪。

據了解，原是里港警分局警員溫俊龍，曾因涉嫌洩密遭免職，之後竟走偏踏上走私之路，還協助多名道上兄弟潛逃出海外，有「南部偷渡大王」的封號，近幾年為謀求更大利潤，投入運毒行動，最終仍栽在執法機關手上。

去年8月檢警循線逮捕主嫌温俊龍（右二）、與共犯李姓男子（左二）。記者劉星君／翻攝
去年8月檢警循線逮捕主嫌温俊龍（右二）、與共犯李姓男子（左二）。記者劉星君／翻攝
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。本報資料照
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。本報資料照
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
去年7月23日海巡人員在恆春外海54浬時，登船搜索，將人船帶回，在船艙密室內查扣5個背包海洛因。圖／海巡署偵防分署提供
去年7月23日海巡人員在恆春外海54浬時，登船搜索，將人船帶回，在船艙密室內查扣5個背包海洛因。圖／海巡署偵防分署提供

毒品 屏東 走私

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