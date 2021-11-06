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北市信義商圈夜店復業 警方凌晨大規模臨檢

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北市信義商圈夜店復業 警方凌晨大規模臨檢

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區部分大型夜店今天凌晨復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客，店家與消費者配合出示實聯制登錄畫面及疫苗接種卡，都符合防疫規定，沒有發現不法及違規等情事。

警方表示，國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，中央流行疫情指揮中心28日宣布，11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級，公布（歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等），無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放，信義警分局為強化轄區治安維護，5日晚間規劃執行擴大臨檢勤務，針對轄區內復業夜店、飲酒店等易滋事場所進行臨檢查察。

信義警分局動員分局行政組、偵查隊及各派出所，共計40名警力，由分局長范織坤帶隊，陸續前往信義商圈兩家申准復業的夜店查察臨檢，警方防制酒後鬥毆，現場逐一清查顧客及工作人員身分，除要求業者務必落實實聯制及市府防疫管理措施指引外，並呼籲業者如有滋事、糾紛徵兆或其他不法情事，務必立即通知警方到場，若有聚眾鬥毆、滋事等情形，警方必定依法嚴辦，絕不寬貸。

因應疫情管制逐步解封，信義警分局已加強規劃擴大臨檢及守望勤務，尤其針對星期五、六日夜間等重點時段，於信義商圈夜店、KTV及其他易飲酒場所執行守望、臨檢及路檢盤查勤務，並加強查察轄內疑有營商的私人招待所，主動聯繫市府相關局處實施聯合稽查，以有效防制各類不法犯罪，發現酒醉路倒民眾，警方也將加強保護措施。

台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
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台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
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台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區部分大型夜店復業，轄區信義警分局突擊臨檢，查察夜店從業人員及顧客。記者廖炳棋／翻攝

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