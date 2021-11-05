曾丟鞭炮波及路人又炸清潔員 萬華幼兒園持刀怪客再遭逮

28歲余姓男子曾涉毒品案，去年與網咖業者發生口角後，朝網咖丟擲鞭炮，炸傷無辜路人，上個月又精神恍惚，在台北市萬華區一間幼兒園外持刀閒晃，遭報警逮捕；未料警方近日調查清潔員遭廢棄保險箱炸傷案，又發現余男就是保險箱主人，警方昨晚將其逮捕到案，詢後再依槍砲彈藥刀械管理條例罪嫌將其送辦。

今年11月2日上午，2名清潔員依照民眾預約，到萬華區莒光路、萬大路巷弄內清理大型廢棄物，堆方在民宅門口的垃圾堆，包含一只保險箱，皆被載送到艋舺大道上的資源回收廠分類處理。

清潔員在拆解大型廢棄物時，廢棄保險箱突然爆炸，火光伴隨巨大聲響竄出，現場清潔員四處奔逃，仍有2名清潔員遭炸傷，所幸皆屬輕傷，無大礙。轄區華江派出所員警聞聲趕赴現場，發現5枚子彈、2顆彈殼、1顆空包彈、1顆手槍底火、1顆彈頭，隨即介入偵辦。

警方調查後鎖定保險箱主人身分，昨晚循線查獲余姓男子到案，員警一見余男，忍不住表示「又是你！」原來余男上個月才因案進警局，遭依法送辦。

警方指出，余男10月12日上午7時許，獨自騎車外出，到萬華區西藏路、雙園街口停車，身穿雨衣、手持刀具在路口一間幼兒園外閒晃，還神情恍惚，站在路中間打電話，目擊民眾見狀立刻報警逮人，警方上門時除查獲余男所持2把刀具，還查扣1支鋼筆槍，詢後依恐嚇公眾、槍砲彈藥刀械管制條例將其送辦。

余男昨晚到案後，對於保險箱炸傷人，還出現子彈、彈殼一事，只說最近正在搬家，保險箱暫放公寓樓梯口，可能被鄰居當作廢棄物，嫌擋路所以直接堆放在一旁的垃圾堆中，被清潔員一併載走，但否認持有彈藥，說「是多年前朋友寄放的」，警詢後仍依槍砲彈藥刀械管制條例將其送辦。