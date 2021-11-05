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抓到了！萬華爆炸保險箱主人 是上月幼兒園外持刀怪客
台北市2名清潔員日前遭廢棄保險箱炸傷，現場出現子彈5枚、空包彈、底火、彈頭、彈殼等，警方循線調查，昨晚查獲保險箱持有者，正是上月中旬在萬華區一處幼兒園旁持刀閒晃遭逮的余姓男子。
據悉，23歲余姓男子昨晚到案時，對子彈來源、用途皆不願透露，由於他先前曾誤認遭仇家尋仇，當街持刀自稱防身，警方研判余男是要搭配鋼筆槍使用犯案，將持續追查彈藥來源，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，余男10月12日上午7時許，在萬華區西藏路、雙園街口一間幼兒園外持刀閒晃，目擊民眾嚇得立刻報警處理，警方中午循線到余男住處將其查獲到案，同時查扣2把刀具、1支鋼筆槍、1罐辣椒水等，詢後依恐嚇公眾、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。
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