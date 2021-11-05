抓到了！萬華爆炸保險箱主人 是上月幼兒園外持刀怪客

如果我們把有趣看作一種評價性質，那麼說一個笑話有趣，意思就是說那個笑話展現了有趣的性質。評價性質與情感有關，例如：危險之於恐懼、不確定性之於不安、冒犯之於憤怒、不公平之於委屈，與笑話有關的有趣則對應於好笑（comic amusement）。是，冒犯性笑話的「有趣」要怎麼理解呢？我們或許可以用吃「辣」作為類比。

2021-11-05 12:33