士林37人鬥毆釀1人斷掌 23人遭聲押獲交保檢將提抗告

台北市士林區前天凌晨發生31人砍傷6人事件，兩方主導者都是17歲未成年，有29人是成年，等於未成年少年號召成年人參與鬥毆。31人那方分開8輛車，一下車就將6人1車那方拉下車狂砍，有1人遭砍斷半支手掌，另外2人頭部遭砍傷，31人那方無人送醫。士林地檢署前晚複訊後依殺人未遂、重傷害等罪聲押禁見其中23人，士林地方法院昨天諭令交保，士檢認為，這23人下手兇狠，到案卻互相推託，仍無人承擔砍斷對方手掌犯行，避重就輕；且2位主事者都遭收容，23人卻獲交保，明顯失衡，將提抗告。

17歲劉姓少年本月3日凌晨1點，集結8台車、共31人，攜帶開山刀、西瓜刀、棍棒到延平北路八段社子大橋下，一下車就衝向共乘1台車的17歲吳姓少年等6人，打破車窗將對方人馬拉出砍傷。吳等人來不及反映，就遭狂砍。警方查明，起因是吳不滿在少年觀護所遭劉欺負，2日晚上9點在臉書罵劉「曾欺負、恐嚇小弟，不要躲，出來面對」。

劉便利用網路火速集結30人，警方查出30人中數名男子有幫派背景，有些人不認識劉，只是被朋友找去現場逞兇鬥狠。

士林地檢署指派重大刑案專組主任檢察官王碩志、檢察官莊富棋偵辦此案，昨晚複訊後依殺人未遂、重傷害、攜帶兇器加重聚眾施強暴脅迫罪，聲押禁見23人，士檢認為，23人供述避重就輕，有勾串滅證、妨害真實發見及後續訴訟程序之餘，不過士院開庭後裁定23人交保候傳。

士檢認為，劉、吳2位主事者都遭收容，另23位成年人卻全部交保，兩者明顯失衡，且根據行車記錄器、秘錄器顯見，劉等31人到達現場，毫無遲疑持刀朝吳等6人狂砍，並非談判不成，而是預謀性犯案。

士院裁定交保理由尚未公布。士檢指出，劉等31人下手兇狠，若非警力及時到場，後果不堪設想，其中多人有妨害秩序、妨害自由、傷害前科，有反覆實施同類犯行之虞，原裁定難認妥適，為遏止成年人利用少年犯罪，或少年憑成年共犯相挺而任意尋釁滋事風氣，將視法定裁定理由抗告。

士檢聲明，不法分子透過社群通訊軟體快速串連、集結導致街頭暴力事件頻傳，聚集人數眾多、來源複雜，憑藉人多勢眾、恃強凌弱，動輒毀物傷人，甚而取人性命，更易波及無辜民眾。