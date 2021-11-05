北市清潔隊員回收保險箱被炸傷 警逮1男到案

台北市清潔隊員日前在華翠橋下整理回收廢棄保險箱被炸傷。 示意圖／ingiamge 台北市清潔隊員日前在華翠橋下整理回收廢棄保險箱被炸傷。警方今天說，保險箱內有子彈等物，逮捕余姓男子到案，研判可能是為防尋仇，才把子彈放置保險箱。

台北市環保局2日發布新聞稿表示，清潔隊員前往與民眾約定地點收大型廢棄物，在廢棄木櫃旁發現1只保險箱，為確保環境清潔，一併收運，並載運至轉運點，保險箱交轉運點人員並放置地上後就爆炸。

環保局指出，案發後，壓縮車駕駛右胸碎片割傷，協助轉運人員左手臂擦傷，並引起周邊廢棄物燃燒及子彈散落，立即報警。

台北市警察局萬華分局偵查隊副隊長黃冠豪今天在記者會表示，2日上午7時許，接獲清潔隊報案，有隊員在華翠橋下整理資源回收物品，撬開及搬動保險箱時，引發爆裂，導致2人受傷。

經警方採證，保險箱內有子彈5顆、彈殼2顆、空包彈1顆、底火1顆、彈頭1顆等物。

警方獲報後組專案小組偵辦，昨晚9時許在萬華區查緝保險箱所有人28歲余姓男子到案，余男警詢時，不願透露子彈來源及用途。

警方查出，余姓男子承租萬華區公寓，近期決定搬家，2日凌晨把保險箱放在樓梯間，因阻擋通道，被其他住戶誤認是廢棄物，就把保險箱搬至回收地點，當天上午就發生保險箱爆裂。

警方表示，余姓男子10月間曾因誤認仇家尋仇，當街持刀，遭警查獲刀械、鋼筆槍1枝等，研判余男存放在保險箱內的子彈，可能要配鋼筆槍犯案使用。

警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例把余姓男子送台北地檢署偵辦。