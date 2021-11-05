新北不寧靜！板橋房仲公司半夜遭連開5槍 男犯後帶槍投案

張姓男子今天凌晨搭乘出租車到新北市板橋區一間房屋仲介公司，朝鐵捲門連開5槍，隨後再搭車到派出所攜槍投案。據了解，張男身上有酒味，自稱是日前餐會上與人發生口角糾紛，才會前往對方公司開槍示威洩恨，因酒醉且夜晚視線不佳認錯店家誤射，警詢後今天將依違反槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

「我剛剛開槍了。」張姓男子（26歲）今天凌晨1時許，攜帶一把制式手槍，內有5顆子彈搭乘Uber計程車到海山警分局埔墘派出所自首，自稱剛在板橋區縣民大道二段一間房仲公司朝鐵捲門開了5槍。

海山警方立即組成專案小組，調派鑑識人員到場採證，初步調查張嫌持手槍，共擊發5發子彈，剩餘5發子彈，因公司已休息，並無人受傷。

張男到案後供稱，與房仲公司旁開土地開發公司的林姓男子（41歲）因日前在餐會中有多次口角糾紛，今天凌晨飲酒後，一時氣憤叫Uber計程車前往該處開槍示威洩恨，但因酒醉且夜晚視線不佳將店家認錯，誤射擊到隔壁的房仲公司。

警詢後今天將張母依違反槍砲罪嫌移送新北地署偵辦。