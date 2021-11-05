談判賭債亮槍卻彈匣掉出 8人遭逮 持槍者仍在逃

彰化縣北斗鎮近日深夜驚傳欠債亮槍示威，相關影片流出，警方展開追緝，已逮捕糾眾協調賭債的8人，漏夜追捕回1名逃跑者，持槍男子在逃已掌握身分。被捕9人經警詢後，依恐嚇、妨害秩序及社會秩序維護法送偵辦。

根據流出和PO網的影片顯示，兩派人馬在北斗鎮北斗工業區環保公園旁的天承宮廟埕見面，其中一名白衣男子拿出手槍，數名黑衣男子似乎不怕槍枝威脅，一湧而上要跟3名白衣男子理論，拿手槍的男子連忙走到旁邊，高舉右手亮槍，作勢扣板機示威，彈匣卻掉下來。

北斗警方今天指出，上月11日晚上11點接獲民眾報案稱，在北斗鎮環保公園旁天承府有打架持槍滋事，分局長率領偵查隊及各所員警20多人趕到，糾眾談判人馬也約20多人，警方逐一清查身份，帶回動手人員8人帶返分局偵辦，同時漏夜追緝逃離現場者1名到案。