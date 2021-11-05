快訊

年供台約558億台幣軍事資金 美6參議員提《台灣威懾法》

疑1600萬地下匯兌利益 黑幫6小時內新北兩地開槍砸店

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

幫派利益！昨天凌晨開始，6小時內新北市三重、五股兩地連續發生三起網路娛樂公司、土地開發公司遭人砸店、開槍事件，更有幫派分子無視警方在場守望，持槍連開5槍，眾嫌到案辯稱是單純口角糾紛，但警方調查發現案情並不單純，因是與1600萬地下匯兌利益有關，目前警方擴大追查，積極追捕幕後藏鏡人到案說明，釐清相關疑點。

據了解，昨天凌晨近1時許，位於新北市三重區集賢路1家直播網路娛樂公司遭人砸店，轄區警調閱監視器發現，事發前3名男子同乘1輛車抵達該處，隨即持球棒朝該公司大門玻璃猛砸，導致門面3大片玻璃落地門窗砸破9個大洞，逞兇後3嫌隨即開車逃離。

事隔不到2小時，自稱直播網路娛樂公司負責人19歲江男夥同21歲張姓、26歲莊姓、21歲袁姓男子3人共乘1輛自小客車，來到相距不到4公里的五股區四維路1家「土地開發公司」討公道。不料，車抵達不久，4人才走到土地開發公司門口，既遭土方公司員工從內衝出，持槍朝他們4人連開3槍，所幸4人及時閃過，僅座車車門在擊中1發沒人受傷，江男嚇得趕緊與同夥開車逃跑。

蘆洲警獲報派員趕抵槍擊現場，此時開發公司已拉下鐵門，現場獨留22歲朱姓男子坐於門外，朱男面對警方詢問，一概否認知悉涉案。但沒多久，警循線在蘆洲區三民、長榮路口，攔下挨槍逃離的江男座車4人，連同土開公司朱男共5人，一併帶回派出所偵辦。

偵詢時，雙方避重就輕不願配合，警方一邊釐清案情積極查辦，同時為免土開公司再有人滋擾，加派1輛巡邏車在開發公司附近守望。不料昨清晨7時許，江男的同夥，22歲許姓男子竟開車折返回五股四維路土地開發公司，無視警方巡邏車在附近守望，當著員警眼前直接朝開發公司鐵門連開5槍洩憤，隨即帶著犯案改造手槍、10發子彈到蘆洲警分局投案。

偵訊時，眾嫌仍是不願吐實，辯稱是雙方日前在網路上；與開發公司人員爭吵互嗆談判未果所致。但警方偵查發現，兩方人馬原屬同系幫派，因1600萬地下匯兌利益，3個投資股東拆股，卻有人沒拿到錢所致，目前警方已擴大追查，積極揪出幕後藏鏡人到案說明釐清。

江姓男子同夥許男，開車持槍朝五股區四維路一家土地開發公司連開5槍。記者曾伯愷／翻攝
江姓男子同夥許男，開車持槍朝五股區四維路一家土地開發公司連開5槍。記者曾伯愷／翻攝
開槍嫌犯移送。記者曾伯愷／翻攝
開槍嫌犯移送。記者曾伯愷／翻攝
江男帶人談判，卻反遭土方公司員工開槍，造成車門中彈。記者曾伯愷／翻攝
江男帶人談判，卻反遭土方公司員工開槍，造成車門中彈。記者曾伯愷／翻攝
五股區四維路一家土地開發公司遭人開槍，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
五股區四維路一家土地開發公司遭人開槍，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
土地開發公司被人開槍。記者曾伯愷／翻攝
土地開發公司被人開槍。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一家直播公司遭人砸店，嫌犯逞兇後迅速逃離。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一家直播公司遭人砸店，嫌犯逞兇後迅速逃離。記者曾伯愷／翻攝

幫派 直播

延伸閱讀

2021台北國際旅展今登場 新北打造耶誕氣息展館

新北外送員每天1起事故 超速違停闖紅燈最多

影／屁孩當著警察眼前連開5槍 警車記錄器拍下開槍過程

新北議員提「四個堅持」以市政優先 侯友宜：關心市民關心的事

相關新聞

疑1600萬地下匯兌利益 黑幫6小時內新北兩地開槍砸店

幫派利益！昨天凌晨開始，6小時內新北市三重、五股兩地連續發生三起網路娛樂公司、土地開發公司遭人砸店、開槍事件，更有幫派分...

毒犯闖紅燈被攔棄車跑 謊稱酒駕酒測卻零 一動作反露餡

33歲張姓男子前天下午騎機車闖紅燈被台南市學甲分局警員謝金庭、朱甫原攔下，卻棄車逃逸，辨稱喝酒怕被開罰，但酒測值為0，員...

阿伯要求讓座 剪刀刺人險濺血

台北捷運松山新店線西門站往新店方向前晚傳出車廂攻擊事件，一名坐在博愛座的年輕男性被一位推著推車的阿伯要求讓座，年輕男子疑...

市值18億 警揪空心木藏400kg海洛因磚

新北市警方上月在泰山一處倉儲，查獲一一七二塊印有「雙獅地球標、一帆風順」的海洛因磚，總重逾四百公斤，黑市價超過十八億元。...

一家共謀？酒店女涉殺男友 父認罪收押

卅歲酒店林姓女子疑設局殺害包養他的五十一歲張姓男友，前天被收押，林女父母和弟弟也涉案遭約談，但供詞兜不攏，檢方認為三人涉...

出院仍脫序凶狠比中指！屏東挖眼案犯嫌地院裁准羈押

屏東縣50歲楊姓男子今年6月曾持刀砍傷范姓婦人，又於9月犯下震驚全台的挖眼案，導致超商無辜女店員險失明。楊男經精神科醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。