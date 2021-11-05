疑1600萬地下匯兌利益 黑幫6小時內新北兩地開槍砸店

幫派利益！昨天凌晨開始，6小時內新北市三重、五股兩地連續發生三起網路娛樂公司、土地開發公司遭人砸店、開槍事件，更有幫派分子無視警方在場守望，持槍連開5槍，眾嫌到案辯稱是單純口角糾紛，但警方調查發現案情並不單純，因是與1600萬地下匯兌利益有關，目前警方擴大追查，積極追捕幕後藏鏡人到案說明，釐清相關疑點。

據了解，昨天凌晨近1時許，位於新北市三重區集賢路1家直播網路娛樂公司遭人砸店，轄區警調閱監視器發現，事發前3名男子同乘1輛車抵達該處，隨即持球棒朝該公司大門玻璃猛砸，導致門面3大片玻璃落地門窗砸破9個大洞，逞兇後3嫌隨即開車逃離。

事隔不到2小時，自稱直播網路娛樂公司負責人19歲江男夥同21歲張姓、26歲莊姓、21歲袁姓男子3人共乘1輛自小客車，來到相距不到4公里的五股區四維路1家「土地開發公司」討公道。不料，車抵達不久，4人才走到土地開發公司門口，既遭土方公司員工從內衝出，持槍朝他們4人連開3槍，所幸4人及時閃過，僅座車車門在擊中1發沒人受傷，江男嚇得趕緊與同夥開車逃跑。

蘆洲警獲報派員趕抵槍擊現場，此時開發公司已拉下鐵門，現場獨留22歲朱姓男子坐於門外，朱男面對警方詢問，一概否認知悉涉案。但沒多久，警循線在蘆洲區三民、長榮路口，攔下挨槍逃離的江男座車4人，連同土開公司朱男共5人，一併帶回派出所偵辦。

偵詢時，雙方避重就輕不願配合，警方一邊釐清案情積極查辦，同時為免土開公司再有人滋擾，加派1輛巡邏車在開發公司附近守望。不料昨清晨7時許，江男的同夥，22歲許姓男子竟開車折返回五股四維路土地開發公司，無視警方巡邏車在附近守望，當著員警眼前直接朝開發公司鐵門連開5槍洩憤，隨即帶著犯案改造手槍、10發子彈到蘆洲警分局投案。