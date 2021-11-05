毒犯闖紅燈被攔棄車跑 謊稱酒駕酒測卻零 一動作反露餡

33歲張姓男子前天下午騎機車闖紅燈被台南市學甲分局警員謝金庭、朱甫原攔下，卻棄車逃逸，辨稱喝酒怕被開罰，但酒測值為0，員警發現張嫌棄置車輛時車內物品散落一地，唯獨緊握一只零錢包，警覺有異，張嫌丟了錢包拔腿又要跑，張嫌始坦承零錢包內為二級毒品安非他命（共兩小包，含袋重共為0.5公克）。

張嫌自承11月2日18時有吸食二級毒品安非他命，學警以毒品檢驗試劑檢測其尿液及殘渣袋，初篩第二級毒品安非他命為陽性反應，全案依涉嫌毒品危害防制條例案移送法辦。

警方指出，3日下午2時50分許，張嫌騎乘重機車沿學甲區信義路經華宗橋往將軍區方向行駛闖紅燈，員警尾隨該機車，欲伺機將其攔停製單告發。張嫌見警攔查，神情慌張並棄車逃逸，員警立即通知所內備勤員警顏嘉鴻到場支援將張嫌攔下，並帶回棄置機車旁。

張嫌稱因自身有飲酒駕車，怕警方對其開罰，才快步逃離現場，員警與張嫌對話時並無聞見酒精氣味，但仍提供礦泉水供張嫌漱口，待15分鐘後進行酒精濃度測試，測得值為0.0mg/L，無酒精反應。