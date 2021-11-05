快訊

年供台約558億台幣軍事資金 美6參議員提《台灣威懾法》

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒犯闖紅燈被攔棄車跑 謊稱酒駕酒測卻零 一動作反露餡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

33歲張姓男子前天下午騎機車闖紅燈被台南市學甲分局警員謝金庭、朱甫原攔下，卻棄車逃逸，辨稱喝酒怕被開罰，但酒測值為0，員警發現張嫌棄置車輛時車內物品散落一地，唯獨緊握一只零錢包，警覺有異，張嫌丟了錢包拔腿又要跑，張嫌始坦承零錢包內為二級毒品安非他命（共兩小包，含袋重共為0.5公克）。

張嫌自承11月2日18時有吸食二級毒品安非他命，學警以毒品檢驗試劑檢測其尿液及殘渣袋，初篩第二級毒品安非他命為陽性反應，全案依涉嫌毒品危害防制條例案移送法辦。

警方指出，3日下午2時50分許，張嫌騎乘重機車沿學甲區信義路經華宗橋往將軍區方向行駛闖紅燈，員警尾隨該機車，欲伺機將其攔停製單告發。張嫌見警攔查，神情慌張並棄車逃逸，員警立即通知所內備勤員警顏嘉鴻到場支援將張嫌攔下，並帶回棄置機車旁。

張嫌稱因自身有飲酒駕車，怕警方對其開罰，才快步逃離現場，員警與張嫌對話時並無聞見酒精氣味，但仍提供礦泉水供張嫌漱口，待15分鐘後進行酒精濃度測試，測得值為0.0mg/L，無酒精反應。

張嫌棄置車輛時車內物品散落一地，唯獨緊握一只零錢包，警員謝金庭、顏嘉鴻警覺有異以言語試探張嫌，詢問該錢包是否裝有不法物品，張嫌便將錢包丟往一旁草地，辯稱錢包已經損壞，內無物品，自己要將之丟棄，同時作勢要逃離現場，警員朱甫原前往拾起零錢包，發現內有可疑粉末殘渣袋及車旁地上一只吸食器，立即示意顏嘉鴻合力將其控制，張嫌一個動作反而漏餡。

張嫌丟下錢包欲逃離現場被警方制伏。記者吳淑玲／翻攝
張嫌丟下錢包欲逃離現場被警方制伏。記者吳淑玲／翻攝
警方在張嫌錢包內查獲毒品。記者吳淑玲／翻攝
警方在張嫌錢包內查獲毒品。記者吳淑玲／翻攝
張嫌緊握錢包眼尖警方感覺有異，查獲毒品。記者吳淑玲／翻攝
張嫌緊握錢包眼尖警方感覺有異，查獲毒品。記者吳淑玲／翻攝

毒品 酒精 台南

延伸閱讀

轎車一路闖紅燈...碰！2車衰遭撞 致2傷

影／警處理酒駕案 他呼喚朋友到場嗆警被制伏當場法辦

高雄男唱K連喝整晚 酒駕撞死中年騎士影像曝光

新北外送員每天1起事故 超速違停闖紅燈最多

相關新聞

疑1600萬地下匯兌利益 黑幫6小時內新北兩地開槍砸店

幫派利益！昨天凌晨開始，6小時內新北市三重、五股兩地連續發生三起網路娛樂公司、土地開發公司遭人砸店、開槍事件，更有幫派分...

毒犯闖紅燈被攔棄車跑 謊稱酒駕酒測卻零 一動作反露餡

33歲張姓男子前天下午騎機車闖紅燈被台南市學甲分局警員謝金庭、朱甫原攔下，卻棄車逃逸，辨稱喝酒怕被開罰，但酒測值為0，員...

阿伯要求讓座 剪刀刺人險濺血

台北捷運松山新店線西門站往新店方向前晚傳出車廂攻擊事件，一名坐在博愛座的年輕男性被一位推著推車的阿伯要求讓座，年輕男子疑...

市值18億 警揪空心木藏400kg海洛因磚

新北市警方上月在泰山一處倉儲，查獲一一七二塊印有「雙獅地球標、一帆風順」的海洛因磚，總重逾四百公斤，黑市價超過十八億元。...

一家共謀？酒店女涉殺男友 父認罪收押

卅歲酒店林姓女子疑設局殺害包養他的五十一歲張姓男友，前天被收押，林女父母和弟弟也涉案遭約談，但供詞兜不攏，檢方認為三人涉...

出院仍脫序凶狠比中指！屏東挖眼案犯嫌地院裁准羈押

屏東縣50歲楊姓男子今年6月曾持刀砍傷范姓婦人，又於9月犯下震驚全台的挖眼案，導致超商無辜女店員險失明。楊男經精神科醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。