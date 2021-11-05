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毒犯闖紅燈被攔棄車跑 謊稱酒駕酒測卻零 一動作反露餡
33歲張姓男子前天下午騎機車闖紅燈被台南市學甲分局警員謝金庭、朱甫原攔下，卻棄車逃逸，辨稱喝酒怕被開罰，但酒測值為0，員警發現張嫌棄置車輛時車內物品散落一地，唯獨緊握一只零錢包，警覺有異，張嫌丟了錢包拔腿又要跑，張嫌始坦承零錢包內為二級毒品安非他命（共兩小包，含袋重共為0.5公克）。
張嫌自承11月2日18時有吸食二級毒品安非他命，學警以毒品檢驗試劑檢測其尿液及殘渣袋，初篩第二級毒品安非他命為陽性反應，全案依涉嫌毒品危害防制條例案移送法辦。
警方指出，3日下午2時50分許，張嫌騎乘重機車沿學甲區信義路經華宗橋往將軍區方向行駛闖紅燈，員警尾隨該機車，欲伺機將其攔停製單告發。張嫌見警攔查，神情慌張並棄車逃逸，員警立即通知所內備勤員警顏嘉鴻到場支援將張嫌攔下，並帶回棄置機車旁。
張嫌稱因自身有飲酒駕車，怕警方對其開罰，才快步逃離現場，員警與張嫌對話時並無聞見酒精氣味，但仍提供礦泉水供張嫌漱口，待15分鐘後進行酒精濃度測試，測得值為0.0mg/L，無酒精反應。
張嫌棄置車輛時車內物品散落一地，唯獨緊握一只零錢包，警員謝金庭、顏嘉鴻警覺有異以言語試探張嫌，詢問該錢包是否裝有不法物品，張嫌便將錢包丟往一旁草地，辯稱錢包已經損壞，內無物品，自己要將之丟棄，同時作勢要逃離現場，警員朱甫原前往拾起零錢包，發現內有可疑粉末殘渣袋及車旁地上一只吸食器，立即示意顏嘉鴻合力將其控制，張嫌一個動作反而漏餡。
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