獨／桃園超商ATM搶案 歹徒大費周章僅得3萬遭鎖定

桃園市上月25日發生超商ATM搶案，台灣保全公司2名保全員運鈔至桃園市新屋區1家超商ATM補鈔，1名歹徒尾隨持槍闖入行搶，作案過程不到1分鐘，犯案後駕車至5公里外將車輛焚毀；據本報獨家掌握，歹徒燒車時打不開補鈔匣，僅取走3萬元，就將補鈔匣遺留在附近水溝，目前警方已鎖定特定嫌疑人，密切監控中。

警方調查，歹徒25日上午10時許持槍進入超商，二話不說朝補鈔匣開一槍，用手示意2名保全員離開，單手拖走裝有51萬8000元現金的補鈔匣；警方事發後在5公里外找到被焚毀的作案車輛，隔天在車輛周邊發現沒被燒毀的飲料罐、菸蒂及口罩等證物，加上有車輪輾過的車痕，不排除是歹徒所留下來的物品。

警方指出，歹徒駕駛並燒毀的車輛是贓車，車主數月前出國，將車輛停放在台北士林區路邊，當時無法以車追人。

據了解，歹徒燒車時，因為錢箱打不開，只拿走了3萬元，剩餘現金均留在補鈔匣，棄置在附近水溝，目前警方已經鎖定特定嫌疑人，正密切監控中。