檢醫聯手助人遠離毒品 宣導緩起訴新制上路

彰化地檢署今天舉辦毒品戒癮治療緩起訴新案說明會影片發表，彰檢檢察長俞秀端說，毒品對人的傷害很大，希望能聯合司法、醫療及行政三方力量，幫助更多人遠離毒品危害。

為落實行政院「新世代反毒策略2.0」毒品戒癮治療多元化及可近性戒毒策略， 新修正毒品危害防制條例第24條今年5月實施，包含毒品緩起訴戒癮治療是聯合司法監督及醫療處遇，以治療代替處罰的戒癮方式，使不僅是罪犯也是病患的吸毒者能藉由戒癮治療，達到緩起訴，及真正遠離毒品，重獲新生。

彰化地檢署也製作宣導影片，使毒品案件被告可以不受時空限制，不因疫情干擾，隨時隨地掃描OR Code就可以觀看影片，參加線上說明會，影片也將會在彰化縣各醫院託播，讓想戒毒者知道能幫助他們的管道。

宣導影片發表會今天由彰檢檢察長俞秀端主持，與會者有彰化縣副縣長洪榮章、衛福部彰化醫院院長曾孔彥、彰化基督教醫院副院長周志中、鹿港基督教醫院院長宋明唐、二林基督教醫院行政處處長許志仁、彰化秀傳醫院執行長黃靖媛、院長楊基滐、彰濱秀傳醫院副院長徐永南、更生保護協會彰化分會主任委員吳志郎、晨曦會清新學院傳道黃鎮嚴等人。

黃鎮嚴分享自己戒毒的歷程，他說，他深受毒品危害多年，媽媽曾流著淚到看守所看他，他也曾絕望的對媽媽說「媽媽你放棄我這個兒子吧，因為每次我說要戒掉毒品都是在騙你的」，因為戒毒實在太困難了，但16年前他進入晨曦會在大家的幫助下戒毒成功，才獲得新生機會，他也希望分享自己的經驗，幫助更多人脫離毒品。

曾孔彥說，毒品對個人及家庭、社會的傷害非常可怕，也是社會難以承受的，所以要聯合更多力量來幫助民眾免於受毒品直接及間接的傷害。