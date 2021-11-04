出院仍脫序凶狠比中指！屏東挖眼案犯嫌地院裁准羈押

屏東縣50歲楊姓男子今年6月曾持刀砍傷范姓婦人，又於9月犯下震驚全台的挖眼案，導致超商無辜女店員險失明。楊男經精神科醫院強制治療，今天下午出院移送屏東地檢署複訊，過程中，還脫序向記者比中指；檢方訊後，認為他涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪嫌重大，且有逃亡及再犯之虞，傍晚向法院聲請羈押裁准。

檢方指出，楊男今年涉嫌6月30日傍晚持菜刀砍傷范姓婦人，又於9月26日上午8時53分許，在高樹鄉某超商店內，徒手毆打並傷害潘女雙眼，涉嫌殺人未遂及重傷害未遂等案件。

經醫院評估，楊男病情、情緒穩定，今天下午由檢警直接將人從醫院解送屏東地檢署複訊。過程中，楊男由警方在旁戒護下步出醫院，卻又突然喊尿急，要求返回醫院如廁；再次踏出門口時，行為脫序，面露凶狠向記者比中指，戒護員警見狀趕緊將他的手撥下，並立即將人押上車移送屏東地檢署。