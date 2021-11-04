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屏東挖眼案犯嫌出院凶狠比中指 涉殺人重罪被聲請羈押
屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，導致超商無辜女店員險失明，楊男犯案後，經精神科醫院強制治療，院方評估病情、情緒穩定，今天下午移送屏東地檢署複訊，檢方認為他涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪嫌重大，且有逃亡及再犯之虞，傍晚向法院聲請羈押。
檢方指出，楊男今年涉嫌6月30日傍晚持菜刀砍傷范姓婦人，又於9月26日上午8時53分許，在高樹鄉某超商店內，徒手毆打並商害潘女雙眼，涉嫌殺人未遂及重傷害未遂等案件。
經醫院評估，楊男病情、情緒穩定，今天下午3時許，出院檢警將人解送屏東地檢署複訊。解送屏東地檢署，過程中，楊男由警方在旁戒護下步出醫院，卻又突然喊尿急，要求返回醫院如廁；再次踏出門口時，發現有媒體到場，在上車前，面露凶狠向記者比中指，隨後由戒護員警見狀，趕緊將他的手撥下，並立即將人押上車移送屏東地檢署。
今天下午檢方認為，楊男涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪嫌重大，所犯為5年以上之重罪，且有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。
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