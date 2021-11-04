聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／屁孩當著警察眼前連開5槍 警車記錄器拍下開槍過程
新北市三重區1家專門培訓辣妹直播主的娛樂公司今天凌晨被砸店，大約1個小時之後相距不到4公里的五股區，又有1家「土地開發公司」對前來尋仇的人開槍。結果清晨便有人駕車折返，無視警方巡邏車就停在後方，竟然在警察眼前對著開發公司連開5槍，開完就向警方投案。
據了解，五股區四維路這家土地開發公司幕後老闆是當地角頭老大，平常由年輕小弟負責營運，營業項目除了土地買賣、小型營建工程，也承包各式會場花卉布置。
今日凌晨2時許，19歲江姓男子開車載21歲張姓、26歲莊姓、21歲袁姓男子共4人，為了日前在網路上與開發公司人員爭吵互嗆，打算前往談判。孰料車才剛到門口，公司裡便有人衝出來連開至少3槍，其中1發擊中車門，江男嚇得趕緊開車逃跑。
警方獲報發生槍擊案趕抵現場，開發公司已迅速關下鐵門，只剩1名22歲朱姓男子坐在門外，否認涉案。線上警網則在蘆洲區三民、長榮路口攔下剛剛挨了子彈逃離的1車4人，加上朱男共5人全部帶回派出所。
由於雙方避重就輕並不配合調查，警方一邊釐清案情，同時為免橫生枝節，加派1輛巡邏車停在開發公司附近守望。不料到了清晨7時許，1名22歲許姓男子竟又開車返回，不知道是沒看見巡邏車、還是視若無睹毫不在意？竟在員警眼前直接對開發公司鐵門連開5槍洩憤，隨即加速逃離。
巡邏車的行車記錄器全程錄下白色賓士車開槍過程，員警隨即駕車追上前去，不料中途一度追丟，但沒多久，許男便帶著1把改造手槍直接到蘆洲警分局投案，自稱是江男的朋友，因為聽說他被開槍，所以幫忙出一口氣。
這2次槍擊雙方至少共開8槍，幸好都無人受傷，許男將依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢偵辦，其餘案情尚在釐清當中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言