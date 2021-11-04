31砍6血腥鬥毆！檢方聲押23人 有人遭斷指還躺在醫院

台北市社子大橋下，昨晨發生31人與6人互相砍殺的鬥毆場面，6人中的吳姓少年是主事者，他趁亂落荒而逃，昨天下午主動投案，稱不滿在少年觀護所遭17歲劉姓少年欺負，才帶5人相約劉等31人鬥毆。現場共37人，其中29名成年人全遭警方用殺人未遂、聚眾鬥毆罪送辦，士林地檢署複訊後聲押23人，全案現等法官開庭。

17歲劉姓少年本月3日凌晨1點，集結8台車、共31人，攜帶開山刀、西瓜刀、棍棒到達延平北路八段社子大橋下，一下車就朝共乘1台車的吳姓少年等6人攻擊，打破車窗將對方人馬拉出砍傷。

劉遭逮辯稱，他2日晚上9點在臉書Messenger遭吳嗆聲「曾欺負、恐嚇小弟，不要躲，出來面對」，才失去理智「撂人砍人」。

現場37人中有8人是未成年，其中1人左手指遭砍斷，還在醫院治療，另1名少女未參與鬥毆，少年庭法官開完庭將她責付家長，另外6人包括吳、劉昨晚都被裁定收容。