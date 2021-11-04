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挖眼案犯嫌今出院 解送過程態度囂張喊尿急又比中指

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，導致超商無辜女店員險失明，楊男犯案後，經精神科醫院強制治療，院方評估病情、情緒穩定，今天下午出院檢警將人解送屏東地檢署。過程中，楊男一度喊尿急，折返準備上車時，面露兇狠向在場記者比中指，戒護員警見狀，隨即將人押上車。

楊男曾是高樹鄉村民口中的頭痛人物，也曾傳出過去有多次攻擊人的案例，犯下挖眼案後，疑患思覺失調症被送到精神科醫院強制治療。據了解，楊男在醫院的生活狀況，情緒相對穩定，為防他知悉案發後相關訊息，因此禁用手機、電視杜絕任何可接觸關於此案的相關管道。

經醫院評估，楊男病情、情緒穩定，今天下午出院檢警將人解送屏東地檢署，過程中，由警方陪同下步出醫院，卻又突然喊尿急，要求返回醫院如廁；再次踏出門口時，發現有媒體到場，在上車前，面露兇狠向記者比中指，隨後由戒護員警見狀，趕緊將他的手撥下，並立即將人押上車移送屏東地檢署。

屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，院方評估病情、情緒穩定，今天下午出院檢警將人解送屏東地檢署。圖／民眾提供
屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，院方評估病情、情緒穩定，今天下午出院檢警將人解送屏東地檢署。圖／民眾提供
屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，今天出院時面露兇狠向在場記者比中指。圖／民眾提供
屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，今天出院時面露兇狠向在場記者比中指。圖／民眾提供
屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，院方評估病情、情緒穩定，今天下午出院檢警將人解送屏東地檢署。記者陳弘逸／攝影
屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，院方評估病情、情緒穩定，今天下午出院檢警將人解送屏東地檢署。記者陳弘逸／攝影
屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，院方評估病情、情緒穩定，今天下午出院檢警將人解送屏東地檢署。圖／民眾提供
屏東縣50歲楊姓男子犯下震驚全台的挖眼案，院方評估病情、情緒穩定，今天下午出院檢警將人解送屏東地檢署。圖／民眾提供

屏東縣 頭痛 超商

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