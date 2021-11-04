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鄭捷事件後鬆懈？北捷今2亮刀 捷警增236人加強巡邏
台北捷運今一天內發生2起兩刀事件，引發外界擔憂大眾運輸安全問題，北市議員羅智強質疑，北捷持利器的老翁已是慣犯，警員卻對此狀況束手無策，要求北市警局有更積極作為；議員王鴻薇指出，前往現場的站務人員的安全也有疑慮，詢問是否有防範措施？警察局長楊源明表示，歷經鄭捷事件後，捷警已增236人並加強巡邏，對於列管對象會研議加強管理措施。
羅智強今在北市議會警政衛生部門質詢時指出，北捷今一天內發生2起亮刀事件，警察局是否有掌握相關案件有無增加，由於該持剪刀行兇的阿伯已是警方列管對象，但警員卻對慣犯束手無策，要求要有積極作為、加強管理。
王鴻薇也指出，日本東京地鐵日前才發生隨機砍人事件，嫌犯聲稱是因自己想被判死刑，而台灣發生鄭捷事件後，顯然警戒鬆懈，今天仍發生一天發生2起亮刀事件，除了北捷遭質疑SOP應對措施不足，第一時間拿對講機確認現場的站務人員安全也有疑慮，詢問警察局是否有防範措施。
楊源明表示，類似事件跟過去相比差不多，沒有明顯增加，但事件發生後，會請沿線各分局加強稽查，且除了案件偵辦外，後續也會了解其精神狀況等，若有需要也會尋求醫療協助；捷警隊長鄭志誠表示，自發生鄭捷殺人事件後，捷警已增至236人，每天平均有105個巡邏班次，其中16個重點捷運站如台北車站、忠孝復興等，都會編排固定警力。
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