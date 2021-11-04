仁武女嬰疑遭保母虐死案 高市社會局提獨立告訴

高雄仁武上月爆發女嬰疑遭保母虐死案，事後衍生私刑報復糾紛。高市社會局表示，此案家屬已對保母提告，但社會局也要以主管機關名義向地檢署提出獨立告訴，以保障女嬰司法權益，

10月中旬，仁武發生11月女嬰送托意外，女嬰墜地送醫傷重不治，十多名網友隔日到保母住處丟雞蛋、撒冥紙，警方一度開槍制止暴力行為。

社會局指出，女嬰送托身亡，社會局除立即啟動重大兒虐調查機制、報請地檢署偵辦，並廢止保母居家托育證，社會局社工也持續關心家屬。

社會局進一步說明， 社會局依據初步調查及徵詢醫師、律師後，依據兒童及少年福利與權益保障法第112條，可以主管機關（高市府）名義向地檢署提起獨立告訴，取得告訴權，對任何可能傷害女嬰的人提告。