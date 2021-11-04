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涉合謀殺人 酒店女、父二人收押 母、弟各十萬交保限居
彰化縣福興鄉林姓女子涉嫌殺害其張姓男友，檢警調查發現，林女父母及弟弟也涉案，檢方今天依殺人罪將3人聲押，彰化地方法院裁定林女父親准押，林母和林弟各以10萬元交保，並限制住居。
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，埔鹽鄉東螺溪畔10月29日發現一具水流屍，調查發現死者是來自台北市的五十一歲張姓男子，因死者張男頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體綁有空心磚，有他殺嫌疑，相驗初部判定遺體頸部及腹部疑似有皮下出血，因遺體部分有腐壞，無法確認致死原因，已於11月2日進行解剖，並送法醫研究所鑑驗釐清死亡原因。
檢警調查，張男家人15日就連絡不到張男而通報張男失蹤，林女僅承認和張男與友人到海邊玩，兩人因口角拉扯，友人替她出氣失手將張男打死，林女的父親 (50歲)和母親（49歲）、弟弟（24歲）對於一起出遊到底發生何事也交代不清，供詞避重就輕，4人的供詞均兜不攏。
葉建成說，林女父母及弟弟供述與相關物證多有不符，仍須釐清其行兇動機，為避免串供及湮滅證據，所以向法院聲請羈押禁見。
至於張男頸部及腹部有皮下出血，疑似被勒斃，是否生前有被下藥再被勒斃，及真正致死原因都需待解剖報告出爐才能釐清。
據了解，張男出入有名車，其友人也爆料他去年在台北酒店認識林女後，每月包養她至少給10萬元，但張男從事特殊行業，收入頗豐，張男失蹤後，林女多次拿他的提款卡領錢，到底為何會對男友謀財害命，是否是與家人預謀，還是林女犯案後，家人代為掩護都是檢警要釐清的疑點。
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