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酒店女設局殺富男友 2年前外貌變化大

聯合報 / 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣福興鄉林姓女子涉嫌殺害其張姓男友，檢警調查發現，林女父母及弟弟也涉案，今天依殺人罪將3人聲押，由於張男頸部及腹部有皮下出血，生前是否有被下藥迷昏，都是檢警偵辦重點，需等解剖報告出來，才能進一步釐清真正致死原因。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，埔鹽鄉東螺溪畔10月29日發現一具水流屍，調查發現死者是來自台北市的五十一歲張姓男子，因死者張男頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體綁有空心磚，有他殺嫌疑，相驗初部判定遺體頸部及腹部疑似有皮下出血，因遺體部分有腐壞，無法確認致死原因，已於11月2日進行解剖，並送法醫研究所鑑驗釐清死亡原因。

檢警調查，張男家人15日就連絡不到張男而通報張男失蹤，林女僅承認和張男與友人到海邊玩，兩人因口角拉扯，友人替她出氣失手將張男打死，林女的父親 (50歲)和母親（49歲）、弟弟（24歲）對於一起出遊到底發生何事也交代不清，供詞避重就輕，4人的供詞均兜不攏。

葉建成說，林女父母及弟弟供述與相關物證多有不符，仍須釐清其行兇動機，為避免串供及湮滅證據，所以向法院聲請羈押禁見。

至於張男頸部及腹部有皮下出血，疑似被勒斃，是否生前有被下藥再被勒斃，及真正致死原因都需待解剖報告出爐才能釐清。

據了解，張男出入有名車，其友人也爆料他去年在台北酒店認識林女後，每月包養她至少給10萬元，但張男從事特殊行業，收入頗豐，張男失蹤後，林女多次拿他的提款卡領錢，到底為何會對男友謀財害命，是否是與家人預謀，還是林女犯案後，家人代為掩護都是檢警要釐清的疑點。

30歲林女外型亮麗，一頭長髮，但二年以前她外表相當男孩子氣，一頭俏麗短髮，似乎是進入酒店工作後才有大改變，附近鄰居則說林女父母先前常吵架，吵到都驚動到附近鄰居，是否有經濟問題檢警也調查中。

涉嫌殺害張姓男友的林女一頭長髮，外型亮麗。圖／翻攝自臉書
涉嫌殺害張姓男友的林女一頭長髮，外型亮麗。圖／翻攝自臉書
死者張男（如圖）友人爆料，張男和林女同居，卻被林女和同夥設局誘出，毆打說出提款卡密碼後殺人棄屍。圖／翻攝自爆料公社
死者張男（如圖）友人爆料，張男和林女同居，卻被林女和同夥設局誘出，毆打說出提款卡密碼後殺人棄屍。圖／翻攝自爆料公社
彰化縣埔鹽鄉東螺溪畔日前發現一具水流屍，檢警調查發現死者張男疑遭林姓女友殺害棄屍，林女父母及弟弟也涉案被聲押。圖／警方提供
彰化縣埔鹽鄉東螺溪畔日前發現一具水流屍，檢警調查發現死者張男疑遭林姓女友殺害棄屍，林女父母及弟弟也涉案被聲押。圖／警方提供
30歲林女外型亮麗，但二年前她外表相當男孩子氣，一頭俏麗短髮，似乎是進入酒店工作後才有大改變。圖／翻攝自臉書
30歲林女外型亮麗，但二年前她外表相當男孩子氣，一頭俏麗短髮，似乎是進入酒店工作後才有大改變。圖／翻攝自臉書
彰化縣埔鹽鄉東螺溪畔日前發現一具水流屍，檢警調查發現死者張男疑遭林姓女友殺害棄屍。圖／民眾提供
彰化縣埔鹽鄉東螺溪畔日前發現一具水流屍，檢警調查發現死者張男疑遭林姓女友殺害棄屍。圖／民眾提供

酒店 失蹤

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