影／汽旅驚見警方突襲 原來此處藏匿吸毒竊盜慣犯

丁姓男子屢次因缺錢犯竊盜罪入獄，出獄後又缺錢再偷，惡性循環不息。他本在新北市多處工地偷電纜線，近日擴張到台北市士林區後港路的工地，上周遭士林警方在一家汽車旅館逮捕，另查出丁的黃姓、江姓同夥。警方發現3人在旅館邊吸毒邊將電纜去皮賣錢，詢後依毒品、竊盜罪嫌送辦。

警方調查，丁男（55歲）無固定收入，靠開車竊盜維生，長期投宿旅館，躲避警方查緝。士林警方上月31日晚上在新北市三重區一間汽車旅館逮人，查獲電纜線11箱、金屬線1箱、安非他命毒品3包，發現他跟在場的黃姓、江姓同夥邊吸毒邊去電纜線外皮，提振精神。