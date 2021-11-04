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影／汽旅驚見警方突襲 原來此處藏匿吸毒竊盜慣犯

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

丁姓男子屢次因缺錢犯竊盜罪入獄，出獄後又缺錢再偷，惡性循環不息。他本在新北市多處工地偷電纜線，近日擴張到台北市士林區後港路的工地，上周遭士林警方在一家汽車旅館逮捕，另查出丁的黃姓、江姓同夥。警方發現3人在旅館邊吸毒邊將電纜去皮賣錢，詢後依毒品、竊盜罪嫌送辦。

警方調查，丁男（55歲）無固定收入，靠開車竊盜維生，長期投宿旅館，躲避警方查緝。士林警方上月31日晚上在新北市三重區一間汽車旅館逮人，查獲電纜線11箱、金屬線1箱、安非他命毒品3包，發現他跟在場的黃姓、江姓同夥邊吸毒邊去電纜線外皮，提振精神。

3人坦承偷竊、吸毒犯行，警方依毒品、竊盜罪嫌送辦。警方呼籲，近期國際原物料飆漲，銅價水漲船高，竊賊遂鎖定電纜線為下手目標，但電纜線失竊不僅影響民生供電，也可能導致企業、工廠營運設備損壞等鉅額損失，警方將加強巡查，民眾如發現疑似有竊盜情形，請立即撥打110報案，共同遏止不法情事。

丁、黃、江3人在多處工地偷電纜，遭士林警方查獲電纜線11箱、金屬線1箱、安非他命毒品3包。記者蔡翼謙／翻攝
丁、黃、江3人在多處工地偷電纜，遭士林警方查獲電纜線11箱、金屬線1箱、安非他命毒品3包。記者蔡翼謙／翻攝

竊盜 毒品

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