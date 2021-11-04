聽新聞
test
0:00 / 0:00
木條夾藏400公斤海洛因磚 印標「一帆風順」...新北警笑了
毒品侵台！今年9月新北市警方接獲線報，位於新北市泰山區大科一路一間鐵皮倉儲，疑似有人從事不法，警動員人力到場跟監埋伏1個多月，於上個月21日見時機成熟，出動40多名警力前往攻堅查緝，果然在倉儲內堆疊的上百根空心木材內，撬取出上千塊（重400多公斤）印有「雙獅地球標、一帆風順」的海洛因磚，初估市價破18億元台幣，這是國內破獲史上最大陸地毒品走私案，不免讓國人憂心，國內毒品氾濫程度。
據了解，新北市刑大於今年9月接獲密報，位於新北市泰山區大科一路上一間鐵皮倉儲內，出入份子十分複雜，疑似有人從事不法行為，經派員到場埋伏監控一個多月。上個月21日上午見時機成熟，新北市市刑大幹員連同轄區林口警分局等40多名警力到場攻堅，除控制在場3名嫌犯外，發現倉儲內所堆疊的上百支木材條(每支長約1.9公尺、寬約28公分)竟非實木而是空心。
警問在場3嫌木材條何用﹖但3嫌眼神閃爍、支吾其詞，經警持物撬開其中一根木材條，赫見裡面是印有「雙獅地球標、一帆風順」等紅色字樣的毒品海洛因磚，經逐一撬開上百支木材條，共起出一千多塊、總重量約400多公斤的海洛因磚，初估市價超過18億元台幣。連同毒品、3嫌一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌將3人移送法辦。
據悉，這起毒品海洛因磚走私案，是警方有史以來在陸地破獲的最大一宗海洛因走私，初步了解這些毒品出貨地點來自於泰國北部，運送以海運方式走私到國內，這破獲史上做大宗陸路毒品走私案，不免讓國人憂心，國內毒品氾濫程度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言