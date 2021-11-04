酒店女設局殺富男友 父母與弟涉嫌重大也遭聲押

彰化縣埔鹽鄉上周五發現一具水流屍，警方調查發現死者是來自台北市的五十一歲張姓男子，其林姓女友涉嫌將他殺害昨天已被收押禁見，檢警昨天也拘提林女父母和弟弟，訊後認為三人涉嫌重大，檢方今天將3人聲押。

彰化溪湖警分局偵查隊長楊昭賢表示，十月廿九日下午彰化縣埔鹽地區東螺溪畔，有民眾發現一具水流屍，因死者身上沒有證件，無法確認身分，死因可疑，分局即成立專案小組，由警察局鑑識科協助採證，將死者指紋特徵送刑事局比對，查出死者為被通報失蹤人口的張男。

張男家人在十 月中旬就向台中警方通報張男南下後就失蹤，溪湖警分局即與台中市政府警察局刑事警察大隊共同偵辦，調閱相關監視錄影器，發現張男的女友林女(卅歲、彰化縣人)涉嫌重大，前天到林女福興鄉老家將她拘提到案。

不過林女到案後說法避重就輕，一開始說她不知張男為何會死，後又改口，與張男和親友到彰化海邊玩，結果兩人發生口角拉扯，林女親友為了替林女出氣而打張男，卻失手過重將張男打死。

但檢警認為，林女對案情交代不清，多所保留，檢方複訊後將林女聲押獲准，檢警昨天拘提林女父母和弟弟，由於張男被發現時身上被綁著石頭和空磚，頭被套著黑色袋子，眼睛還被矇著，檢警判斷，將張男棄屍者不可能只有林女一人，正在追查共犯，且針對張男是生前落水或死後落水，也將待解剖後釐清案情。

不過死者張男的友人前晚就上爆料公社爆料說，他的好兄弟張男去年在台北酒店認識酒店小姐林女，張男包養她，每月給她至少十萬起跳而同居。

今年九月十一日突然有六名男子闖進張男租屋處，號稱是林女的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林女帶走，張男尊重林女決定，離開前他們還要帶走張男新買的BMW車子，因為張男車子是買林女的名字，但張男沒讓他們開走車子。

張男友人說，十月八日張男和他們幾個好朋友約去吃熱炒，結果分手的林女出現了，後來還跟張男手牽手離開。