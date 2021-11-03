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士林聚眾鬥毆！嗆傷事主少年到案 6人收容少年觀護所

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

17歲劉姓少年不滿在臉書遭嗆，10月3日凌晨找來8輛車輛及30人，爆發聚眾鬥毆現場一片混亂，有3人遭砍傷送醫。警方調查，嗆傷的事主原來是吳姓少年，人數少的一方共計6人，31人打6人，總人數為37人。全案起源於吳姓少年因不滿日前在少年觀護所遭劉姓少年欺負，憤而尋仇，一行人反遭砍傷住院。士林地方法院今晚裁定6名少年收容少觀所1名少女責付親屬帶回。

據了解，涉嫌找來30人械鬥的劉姓少年，和在臉書嗆聲的吳姓少年，2人曾經同時被法官裁定收容在少年觀護所，吳姓少年不滿收容人時期，慘遭劉姓少年欺負，獲釋後找尋劉臉書，透過Messenger嗆聲，曾經被你欺負，不要躲，凌晨1點社子大橋下輸贏！

劉姓少年涉嫌找來多達30人，分別乘坐8輛車，持刀械、西瓜刀、球棒、球桿等物砸車、砍殺，現場一片混亂，事主吳姓少年和另2人逃跑，現場陳姓男子被打到手掌骨折、頭部撕裂傷，鐘姓男子的右掌受有刀傷，另名吳姓少年左手食指遭砍斷，頭部也被刀砍留下15公分撕裂傷，3人還在醫院救治。

事主吳姓少年今天下午到案說明，坦承就是他先在臉書上嗆聲尋仇。本件聚眾鬥毆案件，共計有8名少年，包含劉姓少年等5人，事主吳姓少年等3人，警方今天移送7名少年至士林地方法院，剩餘1人則是躺在醫院的吳姓少年，尚未製作筆錄。

法官今晚訊問後，認定劉姓少年等5人，加上吳姓少年，共6名涉嫌聚眾滋事，裁定6人收容少年觀護所，另未下車滋事的1名少女，則責付親屬帶回管教。

社子橋下爆發30多人聚眾鬥毆，其中6名少年遭法院收容於少年觀護所。記者蕭雅娟／翻攝
社子橋下爆發30多人聚眾鬥毆，其中6名少年遭法院收容於少年觀護所。記者蕭雅娟／翻攝

少年觀護所

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