聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／台中烏日男手刃罹癌父 疑精神異常今遭聲押
台中市烏日區前天發生一起兒子手刃父親的殺人案，全案在案發後，由烏日警分局在昨天將涉案鄧姓男子拘提到案，當時鄧衣物上還有父親的血跡，據查，鄧父罹患癌症，已經末期，平時都是由鄧父照顧兒子，但前天鄧不知何原因，突然拿凶器砍殺父親胸口，鄧父送醫不治身亡，全案今由台中地檢署檢察官，以殺害直系尊親屬罪，向台中地院聲押獲准。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，此起殺人案在檢察官訊問後，認定鄧說詞反覆不清、語焉不詳，對於涉案證據也交待不清，認定鄧涉殺害直系尊親屬，涉案情節重大，且為五年以上之重罪，認定有逃亡之虞，今天傍晚向台中地院聲押獲准，明天由檢察官安排解剖驗屍，釐清死因。
據查，鄧姓男子（37歲）與六旬的父親同住在烏日區的住處，鄧父罹患癌症已經是末期，而鄧精神狀況不佳，疑患有精神疾病，但前天凌晨，手持凶器，砍殺鄧父胸部，造成鄧父身上有多處刀傷，鄧父在送醫後，不治身亡，鄧則在案發後逃亡。
承辦全案的烏日警分局偵查隊昨天持拘票，拘提鄧姓男子到案，鄧落網時精神狀況不佳，身上衣物經送驗後，驗出鄧父的血跡，但鄧對於案發經過，都語焉不詳，對警方詢問，胡言亂語，不過檢警認定鄧涉嫌殺人重罪，今天警詢後，移送台中地檢署，檢方向台中地院聲押獲准。
台中市烏日警分局證實，轄內的確發生一起殺害直系尊親屬的案件，但案件細節，有鑑於已報請檢察官指揮偵辦，不對案情細節做說明，有待後續事證明確後，統一由台中地檢署發言。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言