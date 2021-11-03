獨／台中烏日男手刃罹癌父 疑精神異常今遭聲押

台中市烏日區前天發生一起兒子手刃父親的殺人案，全案在案發後，由烏日警分局在昨天將涉案鄧姓男子拘提到案，當時鄧衣物上還有父親的血跡，據查，鄧父罹患癌症，已經末期，平時都是由鄧父照顧兒子，但前天鄧不知何原因，突然拿凶器砍殺父親胸口，鄧父送醫不治身亡，全案今由台中地檢署檢察官，以殺害直系尊親屬罪，向台中地院聲押獲准。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，此起殺人案在檢察官訊問後，認定鄧說詞反覆不清、語焉不詳，對於涉案證據也交待不清，認定鄧涉殺害直系尊親屬，涉案情節重大，且為五年以上之重罪，認定有逃亡之虞，今天傍晚向台中地院聲押獲准，明天由檢察官安排解剖驗屍，釐清死因。

據查，鄧姓男子（37歲）與六旬的父親同住在烏日區的住處，鄧父罹患癌症已經是末期，而鄧精神狀況不佳，疑患有精神疾病，但前天凌晨，手持凶器，砍殺鄧父胸部，造成鄧父身上有多處刀傷，鄧父在送醫後，不治身亡，鄧則在案發後逃亡。

承辦全案的烏日警分局偵查隊昨天持拘票，拘提鄧姓男子到案，鄧落網時精神狀況不佳，身上衣物經送驗後，驗出鄧父的血跡，但鄧對於案發經過，都語焉不詳，對警方詢問，胡言亂語，不過檢警認定鄧涉嫌殺人重罪，今天警詢後，移送台中地檢署，檢方向台中地院聲押獲准。