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男抽菸見警狂手抖 果然被查出口袋藏毒、還是通緝犯

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

蔡姓通緝犯昨天深夜在台北車站外禁菸區抽菸，見保安警察大隊巡邏經過，驚慌手抖，打火機從手中掉落，警方上前盤查，查出他通緝身分及藏在口袋的安非他命、毒品吸食器。他辯稱毒品是朋友所有，警方不採信，依毒品罪嫌送辦並解送歸案。

警方調查，27歲蔡男有吸毒前科，在彰化二度偷竊他人財物遭彰化地方法院、彰化地檢署通緝，他昨晚深夜11點出現在台北市中正區忠孝西、館前路口，在一處禁菸區抽菸，見到保安大隊第五中隊警員陳子玄、李駿騰、莊國宏及許家榮巡邏經過，表情慌張，手部顫抖，打火機從手中掉落。

蔡違規抽菸，4名保大警員上前盤查他身分，發現蔡正遭通緝，蔡當下還辯稱是警方的M-POLICE人臉辨識系統太久沒更新。

警方隨後又在蔡的口袋查獲毒品吸食器及1包未使用完的安非他命（淨重0.57公克），蔡辯稱毒品是朋友的，警方不採信，對他驗尿後依毒品罪嫌送辦，並解送歸案。

保大警方呼籲，將針對治安熱區加強巡邏、路檢，積極預防、打擊犯罪。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

保大警方查獲蔡男持有毒品吸食器及淨重0.57公克的安非他命。記者蔡翼謙／翻攝
保大警方查獲蔡男持有毒品吸食器及淨重0.57公克的安非他命。記者蔡翼謙／翻攝
保安大隊第五中隊警員許家榮（左1）、莊國宏（左2）、陳子玄（右2）、李駿騰（右1）。記者蔡翼謙／翻攝
保安大隊第五中隊警員許家榮（左1）、莊國宏（左2）、陳子玄（右2）、李駿騰（右1）。記者蔡翼謙／翻攝
保大警方查獲蔡男持有毒品吸食器及淨重0.57公克的安非他命。記者蔡翼謙／翻攝
保大警方查獲蔡男持有毒品吸食器及淨重0.57公克的安非他命。記者蔡翼謙／翻攝

毒品 通緝 彰化

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