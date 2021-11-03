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取締違停轎車 南警槓上開花查獲K毒

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警二分局中正派出所員警，今天清晨4點多在中西區金華新路巡邏時，發現一輛轎車在路口違停，上前取締盤查，發現車上共7包K他命共約600多公克，坐在右前座朱姓男子表示毒品是他所有，警詢後依毒品罪嫌法辦。

中正派出所員警今天清晨4點多駕駛警車執行巡邏時，在金華新路、康樂街口，發現深色轎車在路口違規停車，員警上前盤查，發現站在車外的黃姓男子（35歲）是妨害公務案通緝犯。警方再查出，駕駛轎車王姓男子（33歲）、坐右前座朱姓男子（36歲）。

警方經朱同意搜索可觸及之處，在右前座置物箱發現1包K他命，並附帶搜索右後座乘客腳踏墊內1個紅色袋子內有6包K他命，警方共查扣7包K他命共重600多公克，朱供稱毒品都是他所有，警詢後全案依毒品罪嫌移送南檢偵辦。

朱姓男子涉嫌持有600多公克K他命，警方依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
朱姓男子涉嫌持有600多公克K他命，警方依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
南警盤查違停轎車，在車上查扣600多公克K他命。記者黃宣翰／翻攝
南警盤查違停轎車，在車上查扣600多公克K他命。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南

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