取締違停轎車 南警槓上開花查獲K毒

台南市警二分局中正派出所員警，今天清晨4點多在中西區金華新路巡邏時，發現一輛轎車在路口違停，上前取締盤查，發現車上共7包K他命共約600多公克，坐在右前座朱姓男子表示毒品是他所有，警詢後依毒品罪嫌法辦。

中正派出所員警今天清晨4點多駕駛警車執行巡邏時，在金華新路、康樂街口，發現深色轎車在路口違規停車，員警上前盤查，發現站在車外的黃姓男子（35歲）是妨害公務案通緝犯。警方再查出，駕駛轎車王姓男子（33歲）、坐右前座朱姓男子（36歲）。