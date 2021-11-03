聽新聞
test
0:00 / 0:00
取締違停轎車 南警槓上開花查獲K毒
台南市警二分局中正派出所員警，今天清晨4點多在中西區金華新路巡邏時，發現一輛轎車在路口違停，上前取締盤查，發現車上共7包K他命共約600多公克，坐在右前座朱姓男子表示毒品是他所有，警詢後依毒品罪嫌法辦。
中正派出所員警今天清晨4點多駕駛警車執行巡邏時，在金華新路、康樂街口，發現深色轎車在路口違規停車，員警上前盤查，發現站在車外的黃姓男子（35歲）是妨害公務案通緝犯。警方再查出，駕駛轎車王姓男子（33歲）、坐右前座朱姓男子（36歲）。
警方經朱同意搜索可觸及之處，在右前座置物箱發現1包K他命，並附帶搜索右後座乘客腳踏墊內1個紅色袋子內有6包K他命，警方共查扣7包K他命共重600多公克，朱供稱毒品都是他所有，警詢後全案依毒品罪嫌移送南檢偵辦。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言